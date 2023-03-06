Bu gerçeği az kişi biliyor... Hemen hemen her evde var! Muhabbet kuşlarının ana vatanı meğer orasıymış!













MUHABBET KUŞLARI NE YER, KAÇ YIL YAŞAR?

Muhabbet Kuşu, evlerde sıkça beslenen ve küçük papağan türlerinden biridir. Yabanileri Avustralya'da yaşar ve sırt kısmında açık yeşil, göğsünde ise daha koyu ve parlak yeşil tüyleri bulunur. Ayrıca, sarı, gri, menekşe rengi ve mavi renkli türleri de mevcuttur. Bu minyatür papağanlar ormanlık alanlarda ve ovalık bölgelerde gruplar halinde yaşarlar ve ağaçlar arasında özgürce uçarlar.Muhabbet kuşları, evcil hayvan olarak kolayca evcilleştirilebilen ve özel beslenmeye ihtiyaç duymayan parlak renkli minyatür papağan türleridir. Evin içinde kafeslerinde beslenen bu kuşlar ara sıra serbestçe dolaşabilirler ancak civarda kedi yokluğuna dikkat edilmelidir. Ana vatanları Avustralya olan bu kuşlar, papağanlarla aynı familyada yer alır ve büyüklükleri ile renk ve desen çeşitliliği ile evcil hayvan olarak tercih edilirler. Muhabbet kuşları taklit yoluyla konuşabilme özelliğine sahiptirler ve fiziksel olarak serçelerle aynı boyutlarda olmasına rağmen, papağanlara göre daha küçüktürler. Renkleri yeşil, sarı ve mavi renklerinde olmakla birlikte, siyah ve diğer renklerle birleştirilerek farklı desenler ve kombinasyonlar oluşturabilirler.Muhabbet kuşları, ortalama 18 santimetre boy ve 40 gram ağırlıkta olan minyatür papağanlardır. Karın ve but bölgelerinde genellikle ana renkleri bulunurken, geri kalan kısımları desenli ve farklı renklerdedir. Kuyruk tüylerinin uçları genellikle mavi renkli, gagaları ise zeytin yeşilidir. Renkleri, yaşadıkları ortama ve kalıtsal bozukluklara bağlı olarak değişebilir. Evcil muhabbet kuşlarında menekşe, gri, alaca ve mavi gibi renkler görülebilir. Ayrıca, muhabbet kuşlarının tüyleri özel yapıları nedeniyle mor ötesi ışık altında florasan özelliği gösterebilir. Bu özellikler uzmanlar tarafından muhabbet kuşlarının cinsel özellikleriyle birlikte yorumlanır.Muhabbet kuşları, papağan ailesinden olmaları sebebiyle konuşma özellikleri ile dikkat çekerler. Eğitildikleri takdirde binlerce kelime öğrenebilen muhabbet kuşları, hatta Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girmişlerdir. Örneğin, 1994 yılında ölen Puck isimli muhabbet kuşu, sahibinin kanıtladığı üzere 1728 kelime konuşabiliyordu. Bunun yanı sıra, 2005 yılında bir Kanadalı muhabbet kuşu besleyicisi, kuşuyla karşılıklı sohbet ettiğini göstererek muhabbet kuşlarının ileri görüşlülük özelliğini de ortaya çıkardı.Muhabbet kuşları doğada ortalama 5-6 sene yaşayabilirken, evde bakıldıklarında bu süre 8-10 sene arasında değişebilir. Bazı muhabbet kuşları ise 20 sene gibi oldukça uzun bir ömre sahip olabilirler. Ancak, muhabbet kuşlarının ömrünü etkileyen faktörler arasında beslenme, bakım ve stres gibi pek çok unsur yer alır. Bu sebeple, muhabbet kuşları stresten uzak tutulmalıdır çünkü strese karşı hassas hayvanlardır ve etrafında stresli ve üzüntülü bir ortam hissettiğinde depresyona girebilirler. Beslenme konusunda ise muhabbet kuşları omnivor canlılardır ve et, sebze, meyve ve böcekler gibi farklı besinleri tüketebilirler. Yabani muhabbet kuşları doğal yaşamlarında farklı besinler tüketirken, evcil muhabbet kuşlarının sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için sebzeler, meyveler ve tohumlar gibi farklı besinlere erişimleri sağlanmalıdır.