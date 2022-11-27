Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu beyaz bornozuyla yürek hoplattı: Sevgilisinden dikkat çeken yorum!







Afra Saraçoğlu yaktı geçti







Reytinglerde zirveye yerleşen Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu, sosyal medyada da zirveye oturdu. Dizideki performansı ve güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncu, bornozlu pozlarıyla resmen nefes kesti. Güzel oyuncuya ilk yorum ise Darmaduman dizisinde oynayan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan geldi. Star TV’nin en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını’nda Seyran karakteriyle beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 25 yaşındaki güzel oyuncu beyaz bornozuyla adeta şov yaptı. Hem yüz güzelliği hem de çarpıcı fiziği ile beğeni toplayan oyuncuya sevgilisinden dikkat çeken bir yorum geldi.Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Fazilet Hanımın Kızları dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu sonrasında birçok yapımda daha rol almıştı. Ancak henüz bu sezon yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını dizisi, güzel oyuncunun kariyerinde dönüm noktası oldu.Dizinin izlenme rekorları kırması kadar oyuncuların giydikleri, fotoğrafları ve özel hayatları da gündeme geliyor. Darmaduman dizisinde oynayan Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir birlikteliği olan Saraçoğlu, aynı zamanda rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile de yakın arkadaş. Sosyal medya hesabında bornozlu fotoğrafını paylaşan oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Tarzı çok beğenilen oyuncuya en dikkat çeken yorumu ise sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yaptı.Mert Yazıcıoğlu sevgilisinin fotoğrafına alev emojisi göndererek ne kadar beğendiğini dile getirmiş oldu. Ayrıca Afra Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde süper minili bir poz vererek de ilgi toplamıştı.