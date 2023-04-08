Bu haber velileri üzecek! MEB'den flaş ara tatil kararı çıktı: O tarihe kadar devam edecek!







İKİNCİ ARA TATİLLER BELLİ OLDU







Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tatil başlangıcını açıkladı! Peki tatil ne zaman başlıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim öğretim takvimine göre ara tatil tarihleri belli oldu. İki kez yapılan ara tatillerin ikincisi ve sonuncusu Nisan ayında yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci ara tatiller 17 Nisan günü başlıyor.17 Nisan tarihinde başlayan ara tatiller 20 Nisan günü sona eriyor ancak Ramazan Bayramı başlaması sebebiyle okullar 24 Nisan günü açılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimine göre okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanarak yaz tatili başlayacak.