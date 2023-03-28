Bu haber zam bekleyen memurlara! Hükümet yeşil ışık yaktı: Emekli, dul, yetim, gazi zammı derken... İşte o kritik açıklama







MEMURLAR ARA ZAM ALACAK MI?







SEÇİM ÖNCESİ ARA ZAM YAPILACAK MI?

Seçim dönemi yaklaşırken, Türkiye'deki milyonlarca memur ara zam beklentilerini dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığına yapılan artış memurları da umutlandırdı.Memur sendikaları, seçim öncesi memur maaşlarına yapılacak ara zamın oranının en az %50 olmasını talep ediyor. Ancak ne kadar zam yapılacağı henüz belli değil. Memurların ara zam beklentileri, en düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından arttı ve seçimler öncesinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan, maaşları asgari ücret düzeyinde olan çalışanlar da zam talep ediyor. Fakat henüz bu konuda da bir resmi açıklama yapılmadı. Seçimler öncesi hem memurlar hem de asgari ücretliler, maaşlarına yapılacak iyileştirmeler için bekleyişlerini sürdürüyor.Milyonlarca kamu çalışanı seçim öncesi ara zam beklerken, AK Parti hükümetinden yapılan açıklamayla zam hayalleri suya düştü. Yılbaşında %30 oranında zam yapılmış olsa da, enflasyon karşısında bu zam oranı eridi. Ancak, memur maaşlarına 1 Temmuz tarihinden itibaren toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı verilecek. Bunun yanı sıra, hükümetin refah payı verebileceği de gündemde. Ancak, 6 aylık zam öncesinde hükümet değişimi olabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.