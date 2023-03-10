Finans
10 Mart 2023 - 21:30

Bu habere en çok emekliler sevinecek! Zam oranları belli oldu: İşte en düşük yeni emekli maaşı!

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz maaş zammını beklerken, olası oranlar açıklandı

Finans
10 Mart 2023 - 21:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu habere en çok emekliler sevinecek! Zam oranları belli oldu: İşte en düşük yeni emekli maaşı!
TAKİP ETTAKİP ET


Türkiye'deki milyonlarca memur ve emeklinin umutları, Temmuz ayı için olası maaş artış oranlarının açıklanmasıyla yeşerdi. Ocak 2023'te %30 zam almasına rağmen enflasyonun sürekli yükselmesi memur ve emeklilerin ay sonunu getirmesini zorlaştırdı. Ancak olası zam oranları netleşti. Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yapılacak zamdan memnun olup olmayacakları önümüzdeki günlerde belli olacak.

 

Enflasyon Verileri



Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak olası zam oranları hakkında fikir veren Ocak ve Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Ocak ayında enflasyonun %6,65, Şubat ayında ise %3,15 olarak gerçekleştiğini gösteren veriler, enflasyon farkının Temmuz ayında belirleneceği anlamına geliyor. Memur ve emeklilerin yeni maaşları bu olası zam oranlarına göre şimdiden hesaplandı.

memur ve emekli Temmuz maaş zammını beklerken, olası oranlar açıklandı

Zam Oranları Nasıl Olacak?

Memur ve emekli maaşları için Temmuz zam oranının refah payı ile birlikte %30 olacağı, bunun da 2023 yılındaki toplam zammı %60'a çıkaracağı tahmin ediliyor. Halen 5500 TL olan en düşük emekli maaşının Temmuz zammı ile birlikte en az 7.500 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Kesin rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerine göre belirlenecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ