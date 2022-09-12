Bu haberi milyonlar bekliyordu, resmi gazetede yayımlandı! SGK'dan 5 milyon çalışanın yüzünü güldürecek emeklilik müjdesi! İşte kritik tarih

Erken emekli olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü kulağı SGK tarafından yapılan son dakika
açıklamalarında! Emekli olabilmek için prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlayan binlerce vatandaş erken emekli olabilmek için hangi şartları arandığını araştırmaktadır. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Erken emekli olmak için hangi şartlar gereklidir?
SSK ve Bağ-kur emeklileri için çalışılmayan dönemlerde geriye dönük ödeme imkanı bulunmamaktadır. Fakat bazı istisnai durumlar ile toplu ödeme yapılması daha erken emekli olma hakkı sağlamaktadır.
Emekli olabilmek için birkaç yılı bulunan ve yasa nedeniyle daha uzun yıllar beklemek zorunda olan 5 milyona yakın kişi yer almaktadır. Vatandaşlar meclisten gelecek yeni kararları dört gözle bekliyor. Yaş nedeniyle emekli olamayan milyonlarca vatandaş için geriye dönük ödeme imkanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı istisnai durumlarda toplu ödeme imkanı ile çalışılmayan günler için ödeme şansı tanınmaktadır. Sigortalı olan kişilerin borçlanma yapacakları süreler ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesinde yer almaktadır.
Kimler erken emekli olabilecek?
Sigortalı olarak bir işte çalışan ve çalışma süresinden sonra hastalanan ya da sakatlanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin yüzde altmış oranında işgücü kaybının bulunması ve sürekli başkasının bakımına muhtaç olması halinde yaşı beklemeden erken emekli olabiliyor. Malulen emekli olmak için kişilerden 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim ile birlikte en az yüzde altmış oranında işgücü kaybı şartı aranmaktadır. Bununla birlikte başka birinin bakımına muhtaç derecede engele sahip olan annelerde erken emekli olabilmektedir. Yani Bununla birlikte 2008 yılından sonra 1000 gün prim ödemesi bulunan bir annenin ödemiş olduğu prim gün sayısı 1250 gün olarak görülmektedir. Ortaya çıkan 250 günlük süre ise yaştan düşüyor. SSK, Bağ-kur veya emekli sandığına bağlı bulunan anneler bu haktan yararlanabilmektedir.
Askerler de bu haktan yararlanabiliyor
Kadınlar için sigorta başlangıcından sonra doğan 3 çocuk için borçlanma hakkı tanınmaktadır. Sigorta sürecinin ardından 3 kez doğum yapan anneler borçlanma yöntemi ile altın yıl yani 2760 gün prim hakkına sahiptir. Yaş ve yıl şartını tamamlayan anneler 6 yıl daha erken emekli olma hakkına sahiptir. Erkekler için ise sigorta sürecinden önceki dönemde yapmış oldukları askerlik dönemi için borçlanarak işe giriş tarihlerini erken bir tarihi çekebilmektedir. Bununla birlikte erkeklerde 1 yıl daha erken emekli olabiliyor. Sigorta sürecinden sonra yapılan askerlik içinde prim hakları bulunmaktadır.
Nasıl erken emekli olunur?
Memur ve işçilerin ağır ve yıpratıcı işlerde çalışması durumunda ilave prim hakkına sahip olmaktadırlar. Bununla birlikte prim sayısı artarken emekli olacakları yaş da öne çekilmektedir. 20 yıl çalışan bir kişinin yıpranma payı ile birlikte 25 yıl olarak çalıştığı görülmektedir. Bununla birlikte bu kişilerin 5 yıl daha erken emekli olacağı görülüyor. Kişilerin çalıştığı işlerin bu kapsamda yer alıp almadığı ise SGK'dan öğren edebilmektedir.
Hangi süreler borçlanma sayılmaktadır?
Emekli sandığına bağlı olarak çalışan kişilerin ücretsiz izin süreleri borçlanma sayılmaktadır. Sigortalı oldukları süreç içerisinde herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınan kişilerin işledikleri suçtan dolayı beraat edenlerin tutukluluk süreci veya gözaltı süreçleri de borçlanma sayılmaktadır. Bununla birlikte grev veya lokavt da geçen sürelerde borçlanma içerisinde yer almaktadır. Hekimler için yapması zorunlu olan fahri asistanlık süreçleri de borçlanma içerisinde yer alıyor. Part time olarak çalışan kişiler ya da 30 günden daha az çalışması bulunan kişiler, ücretli öğretmenlerde borçlanma yöntemi ile emekli olabilmektedir.
Erken emeklilik tarihlerine dikkat
Kadınlar için ilk işe giriş tarihinin 01.04.1981’den önce olması durumunda emeklilik için yaşı beklemelerine gerek yoktur. 5000 gün ödemiş oldukları sigorta primlerinin bulunması durumunda SSK'dan emekli olma hakları bulunmaktadır. Bu kişilerin emekli olabilmeleri için 20 yıllık sigortalılık süreci ve 5000 gün prim şartını tamamlanmış olması yeterlidir. Erkekler için ilk işe giriş tarihinin 08.09.1976’dan önce olması durumunda emeklilik için yaşı beklemelerine gerek yoktur. 5000 gün ödemiş oldukları sigorta primlerinin bulunması durumunda SSK'dan emekli olma hakları bulunmaktadır. Bu kişilerin emekli olabilmeleri için 2 yıllık sigortalılık süreci ve 5000 gün prim şartını tamamlanmış olması yeterlidir.