Bu haberi okumadan trafiğe çıkmayın! Sürücülerin dikkatine: Yüzde 75'lik ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz!







ARAÇ YIKAMA FİYATLARI







Araç sahipleri için temizlik konusunda Opet yeni bir kampanya duyurusu paylaştı. Aracını temizletecek vatandaşlar için kampanyalı fiyatlar devam ediyor. Adres ve fiyat bilgileri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Opet tarafından araç temizliği yaptırmak isteyen vatandaşlara 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak yeni bir kampanya haberi geldi. İç, dış temizlik (elle yıkama- iç temizlik ile otomatik yıkama ve iç temizlik) alışverişleri için müşterilere yüzde 25 indirim sunulacak. Opet tarafından yapılan açıklamaya göre belirlenen istasyonlardan Opet kart ya da Opet karta tanımlı olan cep telefonuna 50 TL ve üzeri tütün grubu haricinde market alışverişi yapan müşteriler için araç yıkama ücretlerinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Opet tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. Ultratemiz olarak sunulan yıkama hizmetleri belirlenen benzin istasyonlarında geçerli olacak. Kampanyada istasyonda geçerli olan Opet Kart ya da Opet Kart üzerinde tanımlı olan cep telefonu ile 50 TL ve üzeri (tütün grubu hariç) yapılan alışverişlerden sonra yüzde 25 araç temizliği indirimi tanımlanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin Opet Kartlarına tanımlı olan cep telefonunu ödeme yaparken söylemesi gerekiyor. Tanımlanan indirim için son tarih kampanya bitiş tarihidir. Kampanya detayları ile ilgili diğer bilgiler opet.com.tr adresinde yer alıyor.