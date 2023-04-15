Bu hafta ŞOK marketlerine gitmeyen çok şey kaybeder! ŞOK 19 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı! Çocukların yüzünü güldürecek her şey bu hafta ŞOK raflarında

ŞOK aktüel kataloğu ürünlerinde haftanın anlam ve önemine uygun çeşitli ürünler yer alamaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu hafta raflarda çocuklara özgü oyuncakların sıklığı görülüyor. 19 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte, ŞOK 19 Nisan 2023 kataloğu...

ŞOK 19 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU







