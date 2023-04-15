ŞOK aktüel kataloğu ürünlerinde haftanın anlam ve önemine uygun çeşitli ürünler yer alamaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu hafta raflarda çocuklara özgü oyuncakların sıklığı görülüyor. 19 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte, ŞOK 19 Nisan 2023 kataloğu...
Aktüel
15 Nisan 2023 - 12:16
Bu hafta ŞOK marketlerine gitmeyen çok şey kaybeder! ŞOK 19 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı! Çocukların yüzünü güldürecek her şey bu hafta ŞOK raflarında
Sevilen market zincirlerinden ŞOK her hafta aktüel ürünlerini yayınlarken 19 Nisan Aktüel ürünler kataloğu indirim listesi paylaşıldı. Bu hafta adeta şölen var. Eğitici kitaplar, oyuncakar, puzzle, barbie bebek, pırıltı bebek gibi çeşitli oyuncaklar 19 Nisan 2023 tarihinde ŞOK marketlerinde.
Aktüel
15 Nisan 2023 - 12:16