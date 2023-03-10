Bu haritaya dikkat! Deprem sonrası herkes oraya göç etti: 'Tehlikeli' diyerek duyurdular







"HARİTAYA BAKIP 'BURASI DAHA AZ KOYU' DİYEREK..." DEPREMDEN SONRA GÖÇE DİKKAT ÇEKTIİ 'HER TARAFI BİRBİRİNDEN TEHLİKELİ' SÖZLERİYLE AÇIKLADI

"İSTANBUL'DA 'DEPREM GÖÇÜ' YAŞANIYOR"

"TÜRKİYE'DE DEPREM TEHLİKESİ OLMAYAN SANTİMETREKARE YOK"







"BU, TEHLİKENİN KATMERLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

"ANKARA İSTANBUL'DAN DAHA AZ TEHLİKELİ DEĞİL"

"BÖYLE ŞEYLERİ BIRAKSINLAR: İSTANBUL'DAN ANKARA'YA GİDECEĞİM, KARADENİZ'E GİDECEĞİM"

"BU TÜR DEPREMLER DAHA BÜYÜK DEPREMLERİN OLABİLECEĞİNİN HABERDARI"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra, diğer illerde yaşayan insanlar da deprem endişesi yaşamaya başladı ve oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Bu durumda, deprem riski olan bölgelerde yaşayan insanların, daha az riskli bölgelere göç etmeleri mantıklı olabilir. Ancak, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, vatandaşların sadece göç etmek yerine, oturdukları binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi için çaba göstermeleri gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle, vatandaşlar bölge araştırması yapmak ve alternatif çözümler bulmak konusunda çaba sarf etmelidirler.Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Süleyman Pampal, deprem endişesiyle İstanbul'dan önemli bir göç yaşandığına dikkat çekti.Süleyman Pampal, dünyadaki en yıkıcı depremlerin gizli faylar üzerinde meydana geldiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu bölgelerden daha az tehlikeli olmadığını, hatta daha tehlikeli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin levha sınırları üzerinde yer aldığını ve tespit edilmiş 500'den fazla aktif fay bulunduğunu ve bazılarının tanımlanamadığına dikkat çekti. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) 2010'lu yıllarda aktif fay haritasını güncelleyerek iki kat daha fazla aktif fay tespit etmiştir. Pampal ayrıca MTA'nın haritayı yeniden güncelleyeceğini ve aktif fay sayısının 800-900'e çıkabileceğini de belirtti. Ülkeyi, örümcek ağı gibi çaprazlamasına uzanan aktif faylarla dolu olarak nitelendirdi ve ülkenin tüm bölgeleri etkilendi. Bu fayların üzerinde alüvyal düzlüklerin bulunması onları gizlemiş ve bu düzlüklerin üzerine şehirler inşa edilmiş, bu da tehlikeyi daha da karmaşık hale getirmiştir.Süleyman Pampal, Ankara ve çevresinin deprem riski açısından da önemli olduğunu ve Ankara'nın İstanbul'dan daha az tehlikeli olmadığını kaydetti. Ankara'da 30 yıldır deprem riskini araştırdıklarını ve rapor sunduklarını, Ankara'nın 50 kilometre yakınında yıkıcı depremlere neden olma potansiyeline sahip fayların bulunduğunu belirtti. Pampal, Haymana üzerinden Ankara'ya gelen ve 7 ve üzeri büyüklükte depremlere neden olma potansiyeline sahip Tuz Gölü fay hattından bahsetti. Son dönemde tartışılan Yapracık fayının da diri bir fay olduğunu ve bölgede daha birçok diri fayın bulunduğunu da dile getirdi.Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ankara'daki yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığına, uygun zeminde yapılaşma ilkesinin gözetilmediğine dikkat çekti. Ankara'da zeminin neredeyse yarısının ivme değerini artıran zeminlerden oluştuğunu ve bu zeminler üzerine deprem yönetmeliğine uyulmadan çok katlı, ağır beton binaların yapıldığını belirtti. Bu da yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığı anlamına geliyor ki bu da büyük bir risk oluşturuyor. Pampal, başka yerlere göç etme fikrine karşı tavsiyelerde bulundu ve bunun yerine vatandaşların mevcut yerlerini ve binalarını depreme dayanıklı hale getirmeleri gerektiğini vurguladı. Bu sorunu çözmek ve binaları depreme dayanıklı hale getirmek için vatandaşları ve yönetimleri seferber etmeye çağırdı. Pampal, şimdi harekete geçmezsek gelecekteki depremlerin çok daha kötü olabileceği ve sonuçlarıyla baş etmemizin daha zor olacağı konusunda da uyardı. Bu nedenle herkesi bu konuda hassasiyet göstermeye ve binaları depreme dayanıklı hale getirmek için çaba göstermeye çağırdı. Bu, dayanıklı olmayan tüm binaları yeniden inşa ederek veya güçlendirerek test etmeyi ve depreme dayanıklı hale getirmeyi içerir.Süleyman Pampal, Kayseri'de meydana gelen depremleri Kayseri Erciyes fayı üzerinde olduğunu belirterek değerlendirdi. Fayın güney kesiminin Pozantı Mersin'den Akdeniz'e uzanan Orta Anadolu fay sisteminin önemli bir bileşeni olan Ecemiş fayı olduğunu açıkladı. Ecemiş fayı üzerinde büyüklükleri 7,5'e ulaşan tarihi depremlerin olduğunu ve bunun yıkıcı depremlere yol açma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Pampal, Kayseri'den Sivas'a uzanan Orta Anadolu fay sisteminin bir diğer önemli bileşeni olan Deliler fayının da önemli depremler oluşturabileceğine işaret etti. Bölgede enerji birikimi olduğu ve daha büyük bir depremin olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Pampal, Tuz Gölü çayı yakınında bulunan Bor'un da depremler yaşadığını, Bor'un batısından başlayıp Aksaray, Şereflikoçhisar ve Haymana'dan Ankara'ya uzanan Tuz Gölü fayının da deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Büyüklüğü 7 veya daha büyük. Pampal, bu olayların yakın zamanda büyük bir deprem olacağı anlamına gelmediğini, ancak olma ihtimalini gösterdiğini vurguladı.