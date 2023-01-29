Bu hastalık can alıyor! Belirtilere dikkat: 'Havadandır' deyip geçmeyin: Bir tanesi bile varsa hemen hastaneye!

Ankara'da Strep A korkusu!
YENİ VİRÜSE DİKKAT! ÇOCUKLARA ETKİ EDİYORStrep A virüsü, Ankara'da 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olarak yayılmaya devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, vaka sayısının arttığını duyurdu.
Strep A, bakteriyel bir enfeksiyon olarak kabul edilir ve çocuklarda ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, baş-karın ağrısı ve kusma gibi belirtilerle seyredebilir. Prof. Dr. Çiftçi, hastalığın zamanında tedavi edilmesinin önemli olduğunu vurguladı ve ağır klinik tablolara neden olabileceğini belirtti. Strep A vakalarında bir artış olduğu ve ağır formlarında da artış yaşandığı bildirildi. Strep A belirtileri olarak ateş, boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü gibi belirtiler öne çıkmaktadır. Bu nedenle, ateşi çıkan, hasta olan her çocuk mutlaka doktor tarafından değerlendirilmeli ve Strep A testi yapılmalıdır. Tedavi edilmesi için antibiyotik kullanılır.