Bu hastalık en çok 25-55 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor

Eklem romatizması hastalıkları, insanların hareket kabiliyetlerini olumsuz etkiledikleri için yaşam kalitesini büyük oranda düşüren hastalıklardır. Bu anlamda iltihaplı eklem romatizması olarak bilinen romatoid artrit konusu ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Dede Vahedi önemli bilgiler paylaştı. “Romatoid artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, romatoid artrit görülme olasılığı normale göre on kat daha fazladır” diyen Uzm. Dr. Hülya Dede Vahedi, “Bu hastalıkta HLA-DRB1 geni en fazla sorumlulukları olan gendir. Genetik yatkınlık olan kişilerde bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmada rol alır. Çevresel faktörlerden ise en fazlaca sigaranın ve ağız içinde kronik diş eti iltihabından sorumlu Porphyromonas gingivalis isimli bakterinin romatoid artritin ortaya çıkmasında rolü olduğu bilinmektedir” ifadesini kullandı.

En sık kadınlarda görülüyor

Uzm. Dr. Hülya Vahedi, romatoid artrit hastalığının hemen hemen yüzde 0,5 ila yüzde 1 sıklığında görüldüğünü söylerken, bu hastalığın en çok kadınlarda görüldüğünü ve en çok 25 - 55 yaşları arasında başladığını aktardı. Dr. Hülya Vahedi, “Romatoid artrit, aynı zamanda da sistemik bir hastalık olduğu için, eklemlerin dışında, cilt altı nodülleri, akciğer, kalp ve diğer bazı organlarda da belirtiler gösterebiliyor. Hastalığın geliş semptomlarının esas olarak eklemlerde ve eklem etraflarındaki tendonlarda görülüyor” dedi.

Eklem şişmesi dikkat çeken belirti

Hastalığın belirtileri hakkında da açıklama yapan Dr. Hülya Dede Vahedi, "Eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğunun önemli belirtilerdendir. Hastalık tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başlar, aynı anda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görülür" dedi.

Dr. Hülya Vahedi sözlerine şöyle devam etti:

“Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik romatoid artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olur. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur.”

Birden fazla eklemde görülebilir

Bazı vakalarda romatoid artrit hastalığının çok hızlı gelişebileceğini belirten Dr. Vahedi, hastalığın tüm eklemlerde ağrı, şişme ve tutukluk yaptığını belirtti. Romatoid artrit hastalarının yataktan kalkamayacak kadar ağrılarının ve tutukluğunun olabileceğine de değinen Vahedi, hastalığın tek bir eklemde veya birkaç eklemde ortaya çıkabileceğini belirtirken, romatoid artrit hastalığının palindromik denilen bir başlangıç şekli olduğunu söyledi. Vahedi, bu sayede başlangıçlarda tek bir eklemde akut bir şişme olduğunu ve yaklaşık üç gün içinde tamamen iyileşebildiğini belirterek ayrıca bu atakların aylar sonra tekrar başka eklemde tekrarlanabileceğini söyledi.

Polimiyaljiya romatika ile karıştırılmamalı

Hastalığın ileri yaşlarda başlayan bir çeşidinin de olduğunu söyleyen Dr. Vahedi, “Bu durumda hastalık omuzlarda ve kalçalarda ileri derecede sabah ve gece tutukluğu ile başlar. Romatoid artrit bazı zamanlar polimiyaljiya romatika isimli başka bir hastalıkla karıştırılabilir” uyarısı yaptı.

Zamanında tedaviye başlamak kalıcı hasarları önleyebilir