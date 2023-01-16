Bu hastalıklardan biri sizde varsa her ay 3335 TL maaş alırsınız! Başvurular açıldı: Belgesiyle gelene hemen ödeniyor

Devlet birçok farklı alanda yardıma hazır ve birçok alanda ihtiyaç sahipleri için projeler hazırlıyor. Türkiye'de ikamet eden ve kronik hastalığı olan vatandaşlara aylık olarak ilgili hesaplara aktarılan 3.336 TL ile nakdi yardım imkânı sağlanacak. Kronik hastalığı olan vatandaşların ekonomik durumlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda devletin sosyal alanda yaptığı çalışmalar gündeme geldi.





Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sağlanan kronik hastalık desteği de başvuru sahiplerinin T.C. Aile ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kronik hastalığı olanlara yönelik bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin hastalık bildirimi ile birlikte e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kronik hastalığı olan vatandaşlara, ilgili raporların düzenlenmesinin ardından aylık 3336 TL nakdi yardım yapılacak.



3336 TL Nasıl Alınır? İşte Ayrıntılar





Kronik hastalığı olan vatandaşların ekonomik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla aylık olarak hazırlanmakta ve ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Kronik olarak hasta olan veya aşırı mali sıkıntı zamanlarında olanlara yardım ederek kronik olarak hasta olan insanların mali sıkıntılarını hafifletmemiz gerekiyor. Ekonomik krizin gelmesiyle birlikte birçok vatandaş bu krizden mağdur oldu. Kronik hastalığı olan vatandaşlar bu ekonomik krizden biraz daha az etkilenmeleri için devletten aylık 3336 TL yardım alıyor. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın yardıma muhtaç kişilere, engelli hastalara ve bakıma muhtaç kişilere aylık mali yardım yaptığı bilinmektedir. Bu faydalar arasında kronik hastalığı olanlar da bulunmaktadır. Aylık 3336 TL düzenli ödeme belirli bir zamanda ilgili hesaba aktarılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan şartları taşıyanlar, verem veya SSP'li vatandaşlar veya bu vatandaşlara bakmakla yükümlü olanlar için 3336 TL yardım almaya hak kazanıyor.