GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 02:29

Bu hastalıklardan biri varsa ayda 4000 TL maaş bağlanıyor: Tek dilekçe yeterli

Çalışanlar için yapılan açıklamaya göre, iş kazası ya da meslek hastalığı gibi durumlarda malulen emekli olunabiliyor. Bu hastalıklardan biri sizde varsa erken emekli olabilirsiniz.

GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 02:29
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Bu hastalıklardan biri varsa ayda 4000 TL maaş bağlanıyor: Tek dilekçe yeterli


Çalışma hayatında yer alan sigortalıların iş kazası ya da meslek hastalığı gibi durumlarda mesleklerine devam edememeleri söz konusu oluyor. Bu kişilere devlet tarafından maluliyet raporu veriliyor ve bu şekilde emekli olabilmeleri için maluliyet tespiti işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bazı mesleklerde iş yapamayacak durumda olanlara devlet tarafından 3500 lira ila 4000 lira arasında maaş bağlanıyor.

İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle artık çalışamayacak durumda olan sigortalılara malulen emeklilik hakkı verilmiştir. Bunun için sigortalının maluliyet tespiti işlemini sağlık ocaklarında yaptırması gerekiyor. Bu hususta kişilerin erken yaşlanma, iş gücü kaybı gibi durumları baz alınarak emekli aylığına bağlanıyorlar.

Bu hastalıklardan birine sahipseniz erken emekli olabilirsiniz



Malulen emekli olabilmek için kişilerin iş gücünü karşılayamayacak ya da meslekte kazanma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybetmiş olması gerekiyor. Sağlık kuruluşları tarafından yapılan kontroller ile kişilerin iş hayatına devam edip edemeyecekleri ortaya çıkıyor.

emekli

Malulen emeklilikte bazı hastalıklar öne çıkıyor. Bu hastalıklara sahip olan kişiler malulen emekli olarak emekli aylığına bağlanıyor. Bu hastalıklar kanser, epilepsi, demans, beyin tümörleri, Parkinson, serebral palsi, multiple skleroz (MS), zeka gerilikleri, şizofreni, bipolar bozukluk, görme azlığı, retina kanamaları, denge bozuklukları ve işitme kaybı, anemi, uzuv kaybı, Behçet hastalığı, gastrointestinal kanamalar, karaciğer sirozu, karaciğer nakli, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp nakli, böbrek nakli, akciğer nakli, AIDS, tüberküloz olarak açıklanmıştır.

Maluliyet tespiti için başvurular nereye, nasıl yapılır?

Malulen emekli olacak kişilerin maluliyet tespiti yaptırması gerekiyor. Bu işlem, sosyal güvenlik il müdürlüğü ve merkezlerinin ilgili servisleri aracılığı ile yapılmaktadır. Başvuru işlemi sırasında sigortalının dilekçe ile başvurusunu tamamlaması gerekiyor. buna ek olarak kamu görevlileri, temin edecekleri raporu ve talep dilekçelerini çalıştıkları kuruma vermekle yükümlüdürler.

emekli

Malullük aylığı alabilmek için ise en az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam 1800 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Bu kişilerin çalıştıkları kuruma yazılı dilekçelerini sunmaları da gerekli koşullardan biridir.

Yukarıda anlatılan şartları taşıyan ve malulen emekli olmaya hak kazanan kişilere maaş bağlanmaktadır. Malulen emekli maaşı normal emekli maaşından daha azdır. Son zamlardan sonra SSK’lılar için en düşük malulen emekli aylığı 3 bin 500 TL, Bağkur’lular için 3 bin 500 TL ve emekli sandığı için ise 4 bin TL olarak açıklanmıştır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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