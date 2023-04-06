Bu hayvanlar tarih sahnesinden siliniyor! Son kez bakın: Bir daha göremeyeceğiz

İnsanların doğaya zarar vermesinin sonucu olarak doğa da karşılığını veriyor. Hayvanların nesli tükeniyor, sular azalıyor ve dünya yaşanamaz hale geliyor. Konunun uzmanları önümüzdeki 50 sene içerisinde nesli tamamen tükenecek olan hayvanların isimlerini açıkladı. İşte o hayvanların isimleri yazının devamında.
KÜRESEL KRİZLE NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR
1-Kar Leoparı
Diğer adı Kar Pars'ı olan bu cins kedigiller ailesinden. Himalaya Bölgesinde yoğun olarak görülen bu cins çiftlik hayvanları ile beslenmekte. 4 Binden daha az popülasyona sahip olduğu biliniyor.
2- Kızıl Panda
Çin'in güneybatısında yaşayan bu cinsin neslinin hızla azalmasının sebeplerinin başında avlanma geliyor. Postu için avlanan Kızıl Panda'ların gelecek 50 sene içerisinde tükeneceği söyleniyor. Sakin ve ürkek yapıya sahip olan Panda'ların 100 Binden daha az sayıda olduğu açıklandı.
3- Spix Macaw
Amerika Papağanı olarak da bilinen bu türün 177 tane kaldığı biliniyor. Küçük ve mavi renkte olan bu türün Brezilya'da yaşadığı biliniyor.
4- Vaquita
Kaliforniya Körfezinin kuzeyinde yaşayan bu türün bir yunus cinsi olduğu biliniyor. 2018 senesinde yapılan bir araştırma ile bu türden sadece 10 tane kaldığı biliniyor.
NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR
1- Moa
Bir kuş türü olan Moa insanların etkisi ile tamamen dünya üzerinden silinmiştir.
2- Çizgili Sırtlan
Hindistanda ve Asya'da bulunan bu türün de nesli tükenmiştir.
3- Tazmanya Kurdu
Avustralya'da ve oraya ait olan bu tür 1930'lu senelerde tamamen dünya üzerinden silindi. Aynı zamanda etçil ve keseli olduğu biliniyor.
4- Dinazorlar
Bugünden 160 milyon yıl önce yaşadığı bilinen bu türün, dünyaya çarpan bir göktaşı sebebi ile neslinin tükendiği biliniyor.