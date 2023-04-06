Bu hayvanlar tarih sahnesinden siliniyor! Son kez bakın: Bir daha göremeyeceğiz







KÜRESEL KRİZLE NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR

1-Kar Leoparı







2- Kızıl Panda

3- Spix Macaw

4- Vaquita

NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR

1- Moa

2- Çizgili Sırtlan

3- Tazmanya Kurdu

4- Dinazorlar

İnsanların doğaya zarar vermesinin sonucu olarak doğa da karşılığını veriyor. Hayvanların nesli tükeniyor, sular azalıyor ve dünya yaşanamaz hale geliyor. Konunun uzmanları önümüzdeki 50 sene içerisinde nesli tamamen tükenecek olan hayvanların isimlerini açıkladı. İşte o hayvanların isimleri yazının devamında.Diğer adı Kar Pars'ı olan bu cins kedigiller ailesinden. Himalaya Bölgesinde yoğun olarak görülen bu cins çiftlik hayvanları ile beslenmekte. 4 Binden daha az popülasyona sahip olduğu biliniyor.Çin'in güneybatısında yaşayan bu cinsin neslinin hızla azalmasının sebeplerinin başında avlanma geliyor. Postu için avlanan Kızıl Panda'ların gelecek 50 sene içerisinde tükeneceği söyleniyor. Sakin ve ürkek yapıya sahip olan Panda'ların 100 Binden daha az sayıda olduğu açıklandı.Amerika Papağanı olarak da bilinen bu türün 177 tane kaldığı biliniyor. Küçük ve mavi renkte olan bu türün Brezilya'da yaşadığı biliniyor.Kaliforniya Körfezinin kuzeyinde yaşayan bu türün bir yunus cinsi olduğu biliniyor. 2018 senesinde yapılan bir araştırma ile bu türden sadece 10 tane kaldığı biliniyor.Bir kuş türü olan Moa insanların etkisi ile tamamen dünya üzerinden silinmiştir.Hindistanda ve Asya'da bulunan bu türün de nesli tükenmiştir.Avustralya'da ve oraya ait olan bu tür 1930'lu senelerde tamamen dünya üzerinden silindi. Aynı zamanda etçil ve keseli olduğu biliniyor.Bugünden 160 milyon yıl önce yaşadığı bilinen bu türün, dünyaya çarpan bir göktaşı sebebi ile neslinin tükendiği biliniyor.