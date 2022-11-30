Bu Hint yemeğini tüketmeyin! Vücutta besin emilimini engelliyor







Palak ve Paneer'ı sağlıksız yapan nedir?







Palak paneer sever misiniz? Bu Hint yemeği mükemmel bir kombinasyon olmayabilir ama çoğumuz tarafından severek tüketilir. Birlikte iyi gitmeyen bazı kombinasyonlar vardır. Sağlıklı beslenme sadece doğru gıda maddelerini yemek anlamına gelmez. Doğru gıda maddelerini doğru kombinasyonlarla yemek anlamına gelir.Ispanak ve paneer'in nasıl sağlıklı bir kombinasyon olmadığını açıklıyor. Birlikte yenildiğinde birbirlerinin besin emilimini engelleyen belirli kombinasyonlar vardır. Bu kombinasyonlardan biri de demir ve kalsiyumdur. Ispanak demir açısından, paneer ise kalsiyum açısından zengindir. Kalsiyum demirin emilimini engeller! Paneer yani süzme peynir yapımında süt kullanıldığı için harika bir kalsiyum ve protein kaynağıdır. Yeşil yapraklı bir sebze olan ıspanakta demir, folik asit, A, E ve K vitaminlerinin yanı sıra cilt kanseri gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri de bol miktarda bulunur. Birlikte tüketildiğinde, paneerdeki kalsiyum ıspanaktaki demir emilimini kısıtlar. Ispanaktaki demirin %5'inden daha azı vücut tarafından emildiğinden, vücudumuza nispeten daha az demir sunar. Ispanakta yüksek konsantrasyonlarda bulunan antinutrient bir molekül olan oksalat, vücudun kalsiyumu emmesini engeller ve aynı zamanda çok sınırlı demir emilimine yol açar.