EKONOMİ
26 Ekim 2022 - 10:12

Bu iddia çok konuşulur: Asgari ücretin ocak ayında 10 bin liraya sabitleneceği öne sürüldü!

Asgari ücret tartışmaları yeni yılda da devam ederken SGK uzmanı Ersin Konar, kamuoyunda çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Katıldığı bir programda bazı otoriteler tarafından yüzde 90 oranında bir artış olabileceği değerlendirmesini yapan Konar, "Muhtemelen ilk kez duyacaksınız" dedi ve Ocak ayında asgari ücretin 10 bin lira olacağını iddia etti.

EKONOMİ
26 Ekim 2022 - 10:12
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Bu iddia çok konuşulur: Asgari ücretin ocak ayında 10 bin liraya sabitleneceği öne sürüldü!


Yeni asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala öngörülen rakamlar kamuoyunda çok fazla tartışma yaratmaya başladı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, rakamları sunanlara tepki göstererek, rakamların "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" tarafından belirleneceği konusunda ısrar etti.

Hem siyasetçilerden hem de uzmanlardan gelen çarpıcı açıklamalar karşısında değerlendirmeler yapan SGK uzmanı Ersin Konar, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret konusunda halkı heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

'ÖNERİLEN RAKAMLAR ASGARİ ÜCRET İÇİN YETERLİ DEĞİL'

Asgari ücret ocak ayında 10 bin lira



Bazı yetkililerin asgari ücret zamları için yüzde 90 civarında bir artış beklediğini kaydeden Ersin Konar, asgari ücretin herkesi sevindirecek bir rakamda onay aldığını düşündüğünü belirterek Ocak ayında 5500 olan asgari ücretin 2023 Ocak ayında 10 bin TL'ye çıkabileceğine inadığını söyledi.

Bu asgari ücret için yeterli bir rakam değil diyen Konar, konuşmasının devamında "Bu işverenlerimiz için çok büyük bir yük. Hükümetimizin işverenlere karşı çok sorumlu ve destekleyici olacağını, asgari ücretin 10 bin lira olacağını öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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