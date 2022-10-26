Bu iddia çok konuşulur: Asgari ücretin ocak ayında 10 bin liraya sabitleneceği öne sürüldü!







'ÖNERİLEN RAKAMLAR ASGARİ ÜCRET İÇİN YETERLİ DEĞİL'











Yeni asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala öngörülen rakamlar kamuoyunda çok fazla tartışma yaratmaya başladı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, rakamları sunanlara tepki göstererek, rakamların "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" tarafından belirleneceği konusunda ısrar etti. Hem siyasetçilerden hem de uzmanlardan gelen çarpıcı açıklamalar karşısında değerlendirmeler yapan SGK uzmanı Ersin Konar, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret konusunda halkı heyecanlandıran açıklamalar yaptı.Bazı yetkililerin asgari ücret zamları için yüzde 90 civarında bir artış beklediğini kaydeden Ersin Konar, asgari ücretin herkesi sevindirecek bir rakamda onay aldığını düşündüğünü belirterek Ocak ayında 5500 olan asgari ücretin 2023 Ocak ayında 10 bin TL'ye çıkabileceğine inadığını söyledi. Bu asgari ücret için yeterli bir rakam değil diyen Konar, konuşmasının devamında "Bu işverenlerimiz için çok büyük bir yük. Hükümetimizin işverenlere karşı çok sorumlu ve destekleyici olacağını, asgari ücretin 10 bin lira olacağını öngörüyorum” ifadelerini kullandı.