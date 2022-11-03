Bu iddia ortalığı fena karıştıracak! Bülent Ersoy'dan sonra şimdi yeni konser iddiası! Kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'la ilgili söylenenler Süper Starı çok kızdıracak







AMELİYAT YALAN MI?







BÜLENT ERSOY DA SÖYLEMİŞTİ!

Sevilen sanatçı Ajda Pekkan, dün sabah saatlerinde evinde düşerek kalça kemiğini çatlattı. Hemen hastaneye götürülen Pekkan, acilen ameliyata alındı. Beş saatlik süren ameliyattan çıkan Süper Star'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.Geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini korkutan Ajda Pekkan hakkında herkesi şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Kemiğinde oluşan çatlakların ameliyat edilmediği öne sürülürken Pekkan'ın konserlerine de taş adıldı. Uzun zamandır konser biletlerinin satılmadığı iddia edilen Pekkan'ın bu yüzden evinde dinlenmeye karar verdiği konuşuluyor.Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan hakkında ağzını açıp gözünü yuman Bülent Ersoy aralarında yeni bir düşmanlığın ateşini fitilleyecek sözlere imza atmıştı. Ersoy, Pekkan'ın yurt dışında yapacağı konserlerin biletini satamadığını iddia ederek, "Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca üç konseri de iptal oldu" sözlerini kullanmıştı.