MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 19:16

Bu iddia ortalığı fena karıştıracak! Bülent Ersoy'dan sonra şimdi yeni konser iddiası! Kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'la ilgili söylenenler Süper Starı çok kızdıracak

Evinde yaşadığı talihsiz olay sonrası kalça kemiğini çatlatan ve beş saat süren bir ameliyat olan Ajda Pekkan'la ilgili ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. Kemiğinde oluşan çatlakların ameliyat edilmediği söylenirken, Süper Star'ın konser biletleri satılmadığı için de bir süre dinlenmeye karar verdiği iddia ediliyor.

MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 19:16
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Bu iddia ortalığı fena karıştıracak! Bülent Ersoy'dan sonra şimdi yeni konser iddiası! Kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'la ilgili söylenenler Süper Starı çok kızdıracak


Sevilen sanatçı Ajda Pekkan, dün sabah saatlerinde evinde düşerek kalça kemiğini çatlattı. Hemen hastaneye götürülen Pekkan, acilen ameliyata alındı. Beş saatlik süren ameliyattan çıkan Süper Star'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

AMELİYAT YALAN MI?

Geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini korkutan Ajda Pekkan hakkında herkesi şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Kemiğinde oluşan çatlakların ameliyat edilmediği öne sürülürken Pekkan'ın konserlerine de taş adıldı. Uzun zamandır konser biletlerinin satılmadığı iddia edilen Pekkan'ın bu yüzden evinde dinlenmeye karar verdiği konuşuluyor.



 ajda pekkan

BÜLENT ERSOY DA SÖYLEMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan hakkında ağzını açıp gözünü yuman Bülent Ersoy aralarında yeni bir düşmanlığın ateşini fitilleyecek sözlere imza atmıştı. Ersoy, Pekkan'ın yurt dışında yapacağı konserlerin biletini satamadığını iddia ederek, "Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca üç konseri de iptal oldu" sözlerini kullanmıştı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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