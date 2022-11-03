Sevilen sanatçı Ajda Pekkan, dün sabah saatlerinde evinde düşerek kalça kemiğini çatlattı. Hemen hastaneye götürülen Pekkan, acilen ameliyata alındı. Beş saatlik süren ameliyattan çıkan Süper Star'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 19:16
Bu iddia ortalığı fena karıştıracak! Bülent Ersoy'dan sonra şimdi yeni konser iddiası! Kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'la ilgili söylenenler Süper Starı çok kızdıracak
Evinde yaşadığı talihsiz olay sonrası kalça kemiğini çatlatan ve beş saat süren bir ameliyat olan Ajda Pekkan'la ilgili ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. Kemiğinde oluşan çatlakların ameliyat edilmediği söylenirken, Süper Star'ın konser biletleri satılmadığı için de bir süre dinlenmeye karar verdiği iddia ediliyor.
MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 19:16
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir