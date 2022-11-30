Bu iddiayı ortaya atanın takımda yeri olmaz!













SERT BİR UYARI YAPTI

'Bunu kim sızdırdı? Eğer ortaya çıkarsa, bu onun takımdaki son günü olur' Courtois'dan Belçika takım arkadaşlarına sızıntı tartışması uyarısı geldi.Courtois Belçika soyunma odasında kavga çıktığı yönünde basında yer alan iddiaları yalanladı. Bu iddialardan sorumlu kişinin tespit edilmesi halinde milli takımdan ihraç edileceğini açıkladı. Haberlerde Kevin De Bruyne, Eden Hazard ve Jan Vertonghen'in Fas'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından yaşanan gerginlik nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları iddia edilmişti. Ancak 30 yaşındaki Courtois, iddiaları soyunma odasında uyumsuzluk yaratmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.Ayrıca, oyuncular arasında çatışma yaşandığı iddialarını ortaya atan kişinin milli takım kariyerini bitirmek için tüyler ürpertici bir uyarıda bulundu.Courtois basın aracılığıyla ısrar etti: "Birbirimize bir şeyler söyledik ve bazen bu iyi hissettiriyor. Ancak bu konuyu bütünlüğümüzü bozmak için kullanan her kimse acımayacağız."