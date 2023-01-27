Bu iki bankada hesabı olanlar tehlikede! Her an tüm paranız buhar olabilir: Bu uyarıya dikkat!

Her gün kredi
kartı ile aktif şekilde alışveriş yapıyoruz, bu alışverişlerde mutlaka küsuratlı paralar kalıyor hesabımızda işte bu hesapta kalan paralar ne olacak ,bizim ne yapmamız gerekiyor öğrenmek için işte detaylar…
PARANIZA EL KONULABİLİR! YAPMAYANLARIN PARASI YANACAK. ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK HESABI OLANLAR DİKKAT!
Parasını bankada unutan vatandaşlar paralarını çekmelidirler. Unutulan bu paralar küsuratlar halinde arta kalan paralar da olabilir. Bu paraların hesabınızdan çekilmesi isteniyor. Para çekilmezse bu paralara ne olacağı konusu da merak ediliyor…
ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK HESABI OLANLAR DİKKAT! PARANIZA EL KONULABİLİR! YAPMAYANLARIN PARASI YANACAK
Unuttuğunuz parayı devlet bankalarında nereden takip edebileceğimizle ile ilgili birçok yerde bilgi bulabilirsiniz Çekilmemiş paraların birikmesi veya bireylerin yaptığı bazı ödemelerin unutulması nedeniyle büyük meblağların oluştuğu söyleniyor. Vatandaşlardan bu parayı çekmeleri istendi. Çekilmeyen paraya ne olur, vatandaşların merak ettiği sorulardan biri.
BANKADA UNUTULAN PARALARA NE OLACAK?
Bankada bırakılan para pek çok kişi tarafından dikkate alınmasa da aslında çok yüksek meblağdadır. Özellikle, kalan kesirli madeni paralar önemli sayılmaz ve bu miktarların toplamı büyük bir sayıya ulaşabilir. Son 10 yılda banka hesaplarında taşınmayan paralar TMSF'ye aktarılacaktır. TMSF'ye gönderilen para geri alınamaz. Hesap bakiyenizi E-Devlet veya TMSF web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Ziraat Bankası müşterilerine resmi duyuru yaptı. Banka bünyesinde, Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları listesinde tarih bulunan müşteriler, bu tarihten önce oluşturulan “2023'te kapatılacak Yatırım Hesapları” başlıklı bir hesaba erişebilecektir. Şubemize bir ekstre ile başvurunuz. YTM'ye aktarın. Takasu Bank ve MKK'nın YTM'si sorumlu bir şekilde