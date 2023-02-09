Bu iki otomobil modeli yok fiyatına satılıyor: Fiyatları duyan şaşıp kalacak!







ÖTV MUAFİYETİ OLAN ARAÇLAR KAÇ TL?







Birçok vatandaş bayilerin yolunu tuttu. Dacia Duster, Fiat Egea modelleri 263.000 TL ve 223.000 TL ile alıcılarını bulmaktadır. Yeni yılda 450.000 TL'den 1 milyon 4 bin TL'ye çıkarıldı. Engellilik oranı doğrultusunda ÖTV indiriminin artmış olduğu uygulama ile 220.000 TL'ye araba sahibi olunabiliyor. Engelli bir vatandaşın araba almak için 18 yaşını doldurmuş reşit ve almak istemiş olduğu aracın grubuna göre ehliyetinin bulunması şartı aranıyor.ÖTV muafiyeti ile oldukça aşağıda bir ödeme yapılmaktadır. Renault Clio 308.000 TL - 450.000 TL aralığındadır. Dacia Duster'lar ise 263.000 TL - 378.000 TL aralığındadır. Fiat Egea'lar 223.000 TL - 334.000 TL arasındadır. Volkswagen Polo 272.000 TL - 373.000 TL aralığında değişmektedir.Tüm bu yapılan değerlendirmeler sayesinde büyük indirim kazanmak mümkün. Bu indirimlerle birlikte almayı düşündüğünüz aracın modeli yükselmekteyken ödeyeceğiniz meblağ ise aşağı çekilmiş olacaktır. ÖTV muafiyetine sahip araçlar belirlendi. Açıklanan listelere bakıldığında satın almayı düşündüğünüz modellerin fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Bu sayede hızlıca aracınızı satın alarak fiyatlar artmadan uygun fiyatla araç sahibi olabilirsiniz.