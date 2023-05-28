











ADALET BAKANLIĞI 22 BİN PERSONEL ALIM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Bu ilana başvuru yapanlar dikkat! 2023 Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı! 22 bin personel alım sonuç sorgulama ekranı. Adalet Bakanlığı'nın 22 bin personel alımı başvurularının sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!Adalet Bakanlığı, 22 bin personel alımı için yapılan başvuruların sonuçlarını duyurdu. Ancak belirtilen linkte yer alan haberin açıklama tarihi ve başvuru sonuçları hakkında bilgi bulunmamaktadır. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda net bir bilgi verilmemiştir. Takvim takipçilerinin ve adayların güncel duyuruları takip etmeleri önerilir. İşte detaylar...Adalet Bakanlığı tarafından yapılan 2023 personel alımı başvurularının sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden bir süre geçmesine rağmen sonuçlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. İşte diğer merak edilen o ayrıntılar...Alım yapılacak pozisyonlar için gerekli şartları sağlamayan başvurular geçersiz sayılacak. Bazı pozisyonlarda adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılabilir. Sonuçların Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Sonuçlar adalet.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek ve Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanacak. Genel olarak, adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen nitelikleri taşıması, askerlik durumunu tamamlamış veya ilişiği bulunmaması, KPSS'den belirli bir puan almış olması, en az lise mezunu olması ve görev yapacağı sınıfla ilgili özel şartları karşılaması gerekmektedir. Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması da önemli bir kriterdir. Resmi duyurular ve açıklamalar takip edilerek en güncel bilgilere ulaşılması önemlidir.