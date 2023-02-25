Bu ilçelerde sular kesilecek! Belediye duyurdu: Kovalarınızı hazırlayın!

İZSU tarafından yapılan uyarıya göre, İzmir'de bugün 25 Şubat tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeler ayrıntılı olarak duyuruldu. Bu durum evde günlük işlerin aksamasına neden olacak ve İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor.







Buna göre, 25 Şubat'ta İzmir'de toplamda 5 ilçede su kesintisi yaşanacak.







İlk olarak, Buca Yenigün ilçesinde 08:45 ile 09:45 saatleri arasında yaklaşık 1 saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Bu kesintinin nedeni ise Branşman Arızası 266/1 sk no 22 önündeki su arızası nedeniyle sokak vanasının kapatılma zorunluluğu oluşmasıdır.Gaziemir Beyazevler ilçesi ise 09:30 ile 11:30 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşayacaktır. Bu kesintinin nedeni ise Branşman Arızası 517 sk içindeki su arızasından kaynaklanmaktadır. Ödemiş ilçesinde ise, Seyrekli, Karakova ve Demircili mahallelerinde 08:00 ile 17:15 saatleri arasında yaklaşık 9 saat 15 dakika sürecek bir su kesintisi yaşanacak. Bu kesintinin nedeni ise Elektrik Arızası Bakım ve Onarım Çalışmaları'ndan kaynaklanmaktadır.Ödemiş Atatürk, Anafartalar ve Zafer mahallelerinde ise 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat sürecek bir su kesintisi yaşanacak. Bu kesintinin nedeni ise Ödemiş ilçesi Anafartalar (Özen Sokak) Mahallesi'nde GEDİZ EDAŞ çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızasıdır. Son olarak, Torbalı Ayrancılar ilçesi ise 09:15 ile 10:15 saatleri arasında yaklaşık 1 saat sürecek bir su kesintisi yaşayacaktır. Bu kesintinin nedeni ise ana boru arızasıdır. Su kesintilerinin nedenleri arasında branşman arızası, ana boru arızası ve elektrik arızası gibi farklı faktörler yer almaktadır. Bu nedenle, İzmir'deki vatandaşlar su kesintileri konusunda dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.