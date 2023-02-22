GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 17:07

Bu ilçelerde yaşanyanlara acil uyarı! Saatlerce sular kesilecek: Kovaları doldurun!

İzmir'den son dakika duyurusu geldi. O ilçelerde yaşayanların dikkatine sular saatlerce kesik kalacak. İZSU uyarılarını peş peşe yaparken hangi ilçelerde ne zaman ve saat kaçta suların kesileceği bilgisi verildi. 22 Şubat 20233 İzmir su kesintileri bilgileri haberimizde.

GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 17:07
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Bu ilçelerde yaşanyanlara acil uyarı! Saatlerce sular kesilecek: Kovaları doldurun!


İZSU'dan gelen açıklamalara göre su kesintisi olacağı haberi verildi. Yapılan uyarıda, mahalleler hangi saat aralığında kesinti olacağı yönünde bilgi verildi. İzmir de yaşayan vatandaşlar tarafından işlerin aksamına neden olacak bu kesinti için ilçe ve bilgiler haberimizde yer almaktadır.

İZMİR 22 ŞUBAT 2023 SU KESİNTİSİ

BERGAMA ZAFER

09:00 ile 11:00 arasında sular kesik olacak ve ana boru arızasından ötürü su kesintisi yaşanacak.

ÇİĞLİ AYDINLIKEVLER, MALTEPE



10:30 ile 12:30 aralığında tahminen 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana Boru Arızası 6782/3 X 6782/4 KVŞ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE ANADOLU CADDESİ X 6779 SAYAÇ KAPATILDI.

İzmir su kesintisi

KONAK KONAK, FAİK PAŞA, UĞUR

06:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MUHİTTİN ADAM CADDESİ NO 36 KARŞISI ARIZA İÇİN ALINAN NOT ANAFARTALARIN ETKİLENDİĞİ YÖNÜNDE OLDU.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, SIĞACIK

09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana borunun patlamasından ötürü su kesintisi yaşanacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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