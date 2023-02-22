Bu ilçelerde yaşanyanlara acil uyarı! Saatlerce sular kesilecek: Kovaları doldurun!

İZSU'dan gelen açıklamalara göre su kesintisi olacağı haberi verildi. Yapılan uyarıda, mahalleler hangi saat aralığında kesinti olacağı yönünde bilgi verildi. İzmir de yaşayan vatandaşlar tarafından işlerin aksamına neden olacak bu kesinti için ilçe ve bilgiler haberimizde yer almaktadır.
İZMİR 22 ŞUBAT 2023 SU KESİNTİSİ
BERGAMA ZAFER09:00 ile 11:00 arasında sular kesik olacak ve ana boru arızasından ötürü su kesintisi yaşanacak.
ÇİĞLİ AYDINLIKEVLER, MALTEPE
10:30 ile 12:30 aralığında tahminen 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana Boru Arızası 6782/3 X 6782/4 KVŞ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE ANADOLU CADDESİ X 6779 SAYAÇ KAPATILDI.