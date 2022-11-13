Bu ilde ev almak hayal! Ruslar işi bozdu: Satılık daireler 4,5 milyon TL birden pahalandı!







Dış göç konut fiyatlarını fırlattı







Konut fiyatlarında yılbaşından bu yana fiyat artışı yaşanıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle alt gelir grubundaki vatandaşların konut satın almaları oldukça zorlaşırken kiralar ise en yüksek seviyeye çıktı. Özellikle Rusya – Ukrayna savaşının ardından Antalya’da satılık ve kiralık konut fiyatları zirveye çıktı. Uzman isimler Antalya’nın artık sinyal verdiğini ve konuta erişilebilirlik konusunda İstanbul ile yarışır hale geldi.Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerinden kaçan birçok kişi Türkiye’de yaşama kararı aldı. Türkiye’den satılık ve kiralık konutlara yoğun ilgi gösteren Ruslar ve Ukraynalılar Antalya’daki konut fiyatlarını yükseltti. Konu hakkında konuşan Prof. Dr. Hilal Erkuş, Antalya’nın şu anda çok ciddi dış göç aldığını, kentteki nüfusunun yüzde 25’inin yabancılardan oluştuğunu söyledi. Konuta erişilebilirlikte sorun oluşturduğu ifade edilirken son 3 yılda 600 bin TL fiyatı olan dairenin 5 milyondan daha yüksek rakamlara satıldığını söyledi.Erkuş, yabancı sayısının fazlalığının konut erişimi başta olmak üzere iş konusunda da sıkıntılara yol açtığını ifade ederek, kira fiyatlarındaki artışın büyük bir bölümünün de yabancılardan kaynaklandığını söyledi. Dış göçün kente etkilerine değinerek, önceki yıllarda Antalya’nın emekli kenti olarak bilindiğini ancak emeklilerin yaşaması için artık uygun bir yer olmadığını dile getirdi. Kentteki hayat pahalılığı da hızla artarken vatandaşların kiralık bir ev bulması ve bu evi kiralayacak bütçeyi oluşturması git gide zorlaşıyor. Uzman isimler kentte daha önce 600 bin TL’ye satılan lüks bir dairenin Rusya ve Ukrayna ülke vatandaşlarının gelmesiyle beraber 5 milyon TL’ye satışa çıktığını ifade etti. İstanbul’da konut fiyatları hayli yüksek iken tatil kenti olarak bilinen Antalya’da da durum farklı değil. Konut fiyatlarında yapılan son açıklamalarda konut fiyatlarındaki artışın durduğu ifade edilmişti ancak Antalya’daki yabancı fazlalığı nedeniyle fiyatlar günden güne artmaya devam ediyor.