YAŞAM
06 Nisan 2023 - 11:00

Bu ilde öğrencilere toplu taşımaya ücretsiz binecek! Belediye duyurdu: Bu kartı almak yeterli!

Ege Bölgesi'ndeki bir ilde önemli bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda toplu taşıma hizmeti ücretsiz hale getirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar artık ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından faydalanabilecekler. Ancak, ücretsiz binişlerden yararlanmak isteyenlerin, kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını edinmeleri gerekiyor. Ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM
06 Nisan 2023 - 11:00
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Bu ilde öğrencilere toplu taşımaya ücretsiz binecek! Belediye duyurdu: Bu kartı almak yeterli!
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Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından birçok belediye depremzedeler için yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere yönelik bir adım attı ve ücretsiz ulaşım hizmeti sağlama kararı aldı. Bu destekle depremin etkileriyle mücadele eden öğrencilerin okullarına daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmaları hedefleniyor.

KİŞİYE ÖZEL SEYAHAT KART ZORUNLULUĞU

otobüs

Muğla Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. Ücretsiz ulaşımdan faydalanmak isteyen öğrenciler, kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını 11 farklı noktada bulunan kart basım noktalarından temin edebilirler. Bu basım noktaları arasında Menteşe’de Büyükşehir 2 nolu hizmet binası, Kötekli kampüs içi Mavi Çatı öğrenci toplulukları merkezi, Ortaca, Milas, Marmaris, Yatağan, Datça, Köyceğiz, Bodrum otogarları, Fethiye Atatürk Caddesi 501.sokak ve Seydikemer Cumhuriyet Meydanı Belediye işhanı yer almaktadır.

ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?



otobüs

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek öğrenci sayısı 743 olarak belirlendi. Bu hizmetten yararlanabilecek öğrenciler, Muğla'da eğitim hayatına devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileridir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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