Bu ilde öğrencilere toplu taşımaya ücretsiz binecek! Belediye duyurdu: Bu kartı almak yeterli!







KİŞİYE ÖZEL SEYAHAT KART ZORUNLULUĞU





ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?







Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından birçok belediye depremzedeler için yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere yönelik bir adım attı ve ücretsiz ulaşım hizmeti sağlama kararı aldı. Bu destekle depremin etkileriyle mücadele eden öğrencilerin okullarına daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmaları hedefleniyor.Muğla Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. Ücretsiz ulaşımdan faydalanmak isteyen öğrenciler, kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını 11 farklı noktada bulunan kart basım noktalarından temin edebilirler. Bu basım noktaları arasında Menteşe’de Büyükşehir 2 nolu hizmet binası, Kötekli kampüs içi Mavi Çatı öğrenci toplulukları merkezi, Ortaca, Milas, Marmaris, Yatağan, Datça, Köyceğiz, Bodrum otogarları, Fethiye Atatürk Caddesi 501.sokak ve Seydikemer Cumhuriyet Meydanı Belediye işhanı yer almaktadır.Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek öğrenci sayısı 743 olarak belirlendi. Bu hizmetten yararlanabilecek öğrenciler, Muğla'da eğitim hayatına devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileridir.