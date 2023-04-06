Bu ilde öğrencilere toplu taşımaya ücretsiz binecek! Belediye duyurdu: Bu kartı almak yeterli!

Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından birçok belediye depremzedeler için yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere yönelik bir adım attı ve ücretsiz ulaşım hizmeti sağlama kararı aldı. Bu destekle depremin etkileriyle mücadele eden öğrencilerin okullarına daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmaları hedefleniyor.
KİŞİYE ÖZEL SEYAHAT KART ZORUNLULUĞU
ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek öğrenci sayısı 743 olarak belirlendi. Bu hizmetten yararlanabilecek öğrenciler, Muğla'da eğitim hayatına devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileridir.