EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 23:16

Bu ilde Türkiye'nin en ucuz ekmeği satılacak: Sadece 1 TL!

Ekmeğe zam haberleri paylaşılırken bir ilde ekmek sadece 1 TL'ye satılıyor. Belediye tarafından duyuruldu.

EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 23:16
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Bu ilde Türkiye'nin en ucuz ekmeği satılacak: Sadece 1 TL!


Türkiye’de birçok ilden ekmeğe zam haberleri geliyor. Son olarak başkent Ankara’da ekmeğe zam yapılmış ve bir ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseltilmişti. İstanbul, İzmir, Ankara ve birçok ilden gelen zam açıklamaları sonrasında bir ilden yüzleri güldüren haber geldi. O ilde ekmek fiyatları enflasyondan etkilenmedi ve 1 TL’ye satılıyor.

Bu şehirde ekmek 1 TL!

Ekmeğe zam haberleri gelirken bir ilde Türkiye’nin en ucuz ekmeği satılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, arazileri tarlaya dönüştürerek buğday eken Halk Ekmek Fabrikası’nda işleyen Elbistan Belediyesi ekmeği 1 TL’den satmaya başladı.



Geçtiğimiz aylarda Elbistan Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında vatandaşların ekmeğe ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla kar amacı güdülmeden 1 TL’den satılacağı açıklandı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülkemizde yüksek gıda fiyatlarına rağmen vatandaşların halk ekmekten 1 liraya ekmek alabileceklerini belirtti.

Elbistan Belediyesi’ne ait olan kullanılmayan kırsal araziler tarlaya dönüştürüldü. Buğday ekimi yapılarak elde edilen ürünlerin halk ekmekte işlenmeye başlanarak Türkiye’de ucuz ekmek satışı yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Elbistan Belediyesi kullanılmayan kırsal alanları tarım arazisine çevirerek gelir elde edilmesini sağladı. Buradan çıkan ürünler Halk Ekmek Fabrikası’nda işleniyor ve kar amacı güdülmeden ucuz ekmek satılması sağlanıyor. Böylelikle Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Türkiye’nin en ucuz ekmeği 1 TL’den satılıyor.

Birçok ilde ekmeğe peş peşe zam açıklamaları gelirken fırıncılar elektrik, su ve doğalgaz maliyetlerinin artması sebebiyle ekmeğin 10 TL’ye kadar yükselmesi talep ediliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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