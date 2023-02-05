Finans
05 Şubat 2023 - 22:30

Bu ilde yaşayan vatandaşlar kahroldu: Faturalara dev zam cep yakacak

İzmir'de yaşayanlara kötü haber. Fatura ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni haber duyuruldu. Üst üste zam haberleri insanları zorlayacak.

Finans
05 Şubat 2023 - 22:30
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Bu ilde yaşayan vatandaşlar kahroldu: Faturalara dev zam cep yakacak
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İzmir'de yaşayan vatandaşlara yeni haberin duyurulmasıyla halk merakla yeni faturaları beklemeye başladı. Zam haberini alan insanlar faturaları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başladı. İşte netleşen zam oranları.

suya zam

TÜİK AÇIKLADI



Türkiye İstatistik Kurumu aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranlarını açıkladı. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre İzmir'de suya zam uygulanacağı duyuruldu. Yapılan araştırmalar ve TÜİK açıklamaları doğrultusunda suya 4.15 oranında bir artış yapılacağı halka duyuruldu. Enflasyon farkının faturalara yansıyacağını açıklayan yetkililer uygulanacak zammın mart ayında gelecek olan faturalara yansıtılacağını belirtti. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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