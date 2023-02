Bu ilde yaşayanlar 4500 TL kira yardımı alacak! Yardım 3 katına çıktı: Belediye uyardı!

İSTANBUL'DA DEPREM OLMADAN YIKILACAK BİNALAR VAR







Buğra Gökçe, İstanbul'da denetlemeler sonrası yıkılacak ve güçlendirilecek binaların çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 1999 depreminden sonra yapılan analizlere karşılık olarak İstanbul'da çok sayıda okulun yenilendiği bilgisi verilirken yenilenmemiş olan köy okulları için asıl muhatap olunması gereken yerin bakanlık olduğu belirtildi.318 bina deprem olmasa da her an çökebilir yorumlarına karşılık açıklamalarda bulunan Gökçe, yaklaşık 3.5 yıldır İBB hızlı bina analiz yapmaya çalışırken 2019 yılından bu zamana kadar 107 binanın incelenmesi için harekete geçilirken 29 bin 7000 bina bu analizlere izin verdi. Yapılacak incelemeler ve analizler sonrasında binanın değerinin azalacağını düşünen vatandaşlar izin vermediğini açıkladı.Analizi yapılan binalar üzerinden 1.525 tanesinin risk grubunda olduğu bildirilirken depremde yıkılabileceği belirtildi. Gökçen, 318 binanın ise her an deprem olmasa bile yıkılabileceğinin altını çizdi. Bu binalarda bulunan 3 bin 999 hane de toplamda 10 binden fazla vatandaş yaşarken Gökçen, bu binaların boşaltılması için yoğun ilgi gösterilerek hazırlıklar yapıldığı bilgisini verdi.