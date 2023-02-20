Bu ilde yaşayanlar aman evden çıkmasın! Yağışlar felaket gibi vuracak







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ







MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri insanlarla paylaşılmaya devam ediyor. Peki hava durumu bu hafta nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalara göre Batı, Doğu Karadeniz iç bölgeleri ve Doğu Anadolu kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur beklentisi hakim. Aynı zamanda ülke genelinde hava sıcaklıklarının azalması, doğu kesimlerde biraz artması bekleniyor. İç Anadolu bölgesinde ise buzlanma ve don olayları beklentisi var. Sakarya ili ve Batı Karadeniz çevrelerinde kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerekiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yüksek kesimlerinde de çığ tehlikesi bulunuyor. Rüzgar genel olarak güney kesimden esecek ve Doğu Anadolu kuzeyi ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklentisi sebebiyle önlem alınması gerekiyor.Bölge genelinin çok bulutlu ve Kırklareli kıyı kesimi, Çanakkale iç kesimi, Tekirdağ ve Balıkesir il çevrelerinde sağanak yağış beklentisi var. -Edirne 16 derece ve çok bulutlu olacak. -İstanbul 13 derece ve çok bulutlu, zaman zaman sağanak yağışlı olacak. -Kırklareli 15 derece ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacak. -Kocaeli 13 derece ve çok bulutlu ve zaman zaman sağanak yağışlı olacak.Bölge genelinde çok bulutlu ve zaman zaman sağanak yağış beklentisi var. Bölge genelinde don ve buzlanma olayı ve zaman zaman sis olayı bekleniyor. -Afyonkarahisar 10 derece ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak. -Denizli 14 derece ve az bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. -İzmir 18 derece ve az bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. -Kütahya 9 derece ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak.Bölge genelinde çok bulutlu hava olacak. Aynı zamanda bölge iç kesimlerinde don ve buzlanma olayı bekleniyor. -Adana 17 derece ve bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. -Antalya 17 derece ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde sağanak yağışlı olacak. -Hatay 16 derece ve bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olacak. -Kahramanmaraş 12 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinin çok bulutlu olması, sabah saatlerinde don ve buzlanma olayı, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri illerinde sağanak yağış beklentisi hakim. -Ankara 9 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak. -Eskişehir 10 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak. -Konya 12 derece ve çok bulutlu olacak. -Sivas 6 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur yağışlı olacak.Bölge genelinde kıyı kesimlerde ve iç kesimlerde karla karışık yağmur beklentisi var. Bölge iç kesimlerinde don ve buzlanma olayı olması bekleniyor. -Bolu 7 derece ve çok bulutlu, zaman zaman karla karışık yağmur yağışlı olacak. -Düzce 12 derece ve çok bulutlu, karla karışık yağmur yağışlı olacak. -Kastamonu 9 derece ve çok bulutlu, zaman zaman karla karışık yağmur yağışlı olacak. -Zonguldak 11 derece ve çok bulutlu, zaman zaman yağmur yağışlı ve bölge yüksek kesimlerinde kar yağışlı olacak.Bölge genelinin çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz çevrelerinde yoğun yağmur yağışı bekleniyor ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bölge iç kesimlerinde don ve buzlanma olayı, yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi var. -Amasya 14 derece, çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur yağışlı olacak. -Samsun 15 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak. -Tokat 12 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışlı olacak. -Trabzon 15 derece ve çok bulutlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur yağışlı olacak.Bölge genelinin çok bulutlu ve Bitlis ve Van çevresinin kar yağışlı olması bekleniyor. Genel olarak don ve buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. -Elazığ 6 derece ve az bulutlu olacak. -Erzurum 2 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olacak. -Kars 2 derece ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olacak. -Malatya 8 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinin az bulutlu ve geceden itibaren Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur yağışlı olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı beklentisi de hakim. -Diyarbakır 12 derece ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur yağışlı olacak. -Gaziantep 14 derece ve az bulutlu olacak. -Siirt 11 derece ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur yağışlı olacak. -Şanlıurfa 15 derece ve az bulutlu olacak.