Finans
01 Şubat 2023 - 11:45

Bu ilde yaşayanlar bayram etti! Her aileye 1000 TL yardım yapılacak

Birçok belediye başkanı soğuk kış günlerinde vatandaşın zor durumda kalmaması için fatura kampanyalarına devam ediyor. Kampanya başlatan bir şehir de İstanbul oldu. Peki kampanyaya katılım nasıl sağlanır? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
01 Şubat 2023 - 11:45
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Bu ilde yaşayanlar bayram etti! Her aileye 1000 TL yardım yapılacak


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla fatura kampanyası başladığını duyurdu. Peki kampanyadan kimler faydalanabilecek? Fatura kampanyası ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL FATURA KAMPANYASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımla 76 bin 400 aileye 1000 TL fatura yardımı yapılacağını, maddi durumu iyi olan insanların Askıda Fatura kampanyasına katılarak dar gelirli ailelere destek olmasını beklediklerini söyledi. Askıda fatura kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar https://askidafatura.ibb.gov.tr adresine girerek yardımda bulunabilecek. 



İstanbul Fatura Desteği

Aynı zamanda belediye tarafından yapılan fatura desteği ve diğer sosyal yardımlara başvuruda bulunmak için de https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru internet sitesi kullanılacak. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı bir paylaşımla hükümetin doğalgaz faturaları ile ilgili vatandaşa yardımcı olması gerektiğini ve indirim talep edildiğini söyledi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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