Bu ilde yaşayanlar diken üstünde! Oturmadan önce buna mutlaka bakın







İZMİR'DE OTURANLARA HAYATI UYARI. KAHRAMANMARAŞ DEPREMi SONRASI İZMiR'DE KONUT ALMAK VE KONUT KiRALAMAK iSTEYENLERE DEPREM UYARISI GELDİ







'6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLERDE HASAR GÖRME ORANI YÜKSEK'

'DEPREM ÖNCESİ YAPISAL OLMAYAN MALZEMELERİ SABİTLEMELİYİZ'

'ARTÇILARA KARŞI BU KIŞI GÜVENLİ YERLERDE GEÇİRİN'

Vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası deprem riski bulunan bölgelerde diken üstünde durmaktadır. İzmir de dahil olmak üzere, birinci derecede deprem bölgesi olan iller için Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, konut almak isteyenlere hayati bir öneri yaptı. Öziçer, İzmir'de oturulması gereken bölgeleri açıkladı ve Kahramanmaraş'taki depremzedelere önemli bir uyarıda bulundu.Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, İzmir Körfezi'ndeki riskli yapılaşmanın arttığını vurgulayarak, İzmir'in diğer illere göre deprem riskinin daha fazla olduğunu belirtti. Öziçer, “Atatürk Mahallesi, Evka 4, Buca, Yamanlar, Bozyaka gibi bölgeler tamamen dağlık kesimlerde olduğu için sıkı bir zemine sahiptir. İzmir ve çevresinin Ege grabenini oluşturan çöküntü havzasında, irili ufaklı fayların olduğu” ifade etti. Son 120 yıla bakıldığında, en son 30 Ekim 2020'de yıkıcı deprem yaşandığını hatırlatan Öziçer, İzmir'de 6 ve üzeri büyüklüğünde sarsıntıların yaşanabileceğini kaydetti. Riski artıran etkenler olarak, miadını doldurmuş yapılaşmanın arttığını ve kaçak ve mühendislik hizmeti almamış yapılaşmanın oldukça fazla olduğunu vurguladı.Başkan Öziçer, İzmir Körfezi'ndeki Hilal şeklindeki riskli yapılaşmanın arttığını anlattı. 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem büyüklüğündeki sarsıntının büyük kayıplara yol açacağını dile getirdi. Çiğli'den başlayarak Karşıyaka, Manavkuyu, Bayraklı'nın sahil kesimi, Alsancak, Kordon, Güzelyalı dolgu ve alüvyon zemindedeki binaların depremlerde zarar görebilme olasılığının daha fazla olduğunu belirtti. Çünkü yapılaşma çoğunlukla 40 yıl ve daha eski binaların oluşturduğu bir alandır. Atatürk Mahallesi, Evka 4, Buca, Yamanlar, Bozyaka gibi bölgelerin ise tamamen dağlık kesimler olduğundan sıkı bir zemine sahiptir. Maliyete bağlı olarak her zemine konut yapılabileceği fakat sıkı veya kayalık zeminde maliyetin 2 birim iken, alüvyon ya da balçık zemin ise 10 birime mal edilebileceği kaydedildi.Öziçer, konut alma konusunda uyarıda bulunarak, "Birikimlerimizi yitirmemek için kötü bir zeminde konut almamamız gerektiğini" söyledi. Ayrıca, yamaç molozu oranının yüksek olduğu zeminlerde yapılaşmayı tercih etmelerini önerdi. Deprem öncesi riskleri minimize etmek için yapısal olmayan malzemelerin sabitlenmesi gerektiğini vurguladı. Deprem anında, hayat üçgeni oluşturarak, cenin pozisyonunda beklenmesi gerekiyor. Asansör, merdiven ve balkon gibi yerlerden kaçınılması gerektiği de ifade edildi.Sinancan Öziçer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilin hala risk altında bulunduğunu belirtti ve artçıların yaklaşık 2 ay daha süreceği uyarısında bulundu. Öziçer, deprem bölgesindeki vatandaşların kayalık, sıkı zemini olan ya da tek katlı binalarda bulunmalarını, 2007-2018 deprem yönetmelikleri çerçevesinde eşi dostu ya da akrabalarında bu kışı geçirmelerini önerdi.