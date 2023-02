Bu ilde yaşayanlar dikkat! Mayıs ayına kadar 10.00-17.00 saatlerinde her gün yapılacak!

BAŞKENT MOBİL MARKET'TE RAMAZAN AYINA ÖZEL UYGUN FİYATLI ET SATIŞI BAŞLADI!







VATANDAŞLAR 2 KG ET ALABİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 25 ilçede binlerce vatandaşın faydalanabileceği Ramazan ayı sonuna kadar sürecek Uygun Fiyatlı Et Satışı başlatıldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ramazan ayının sonuna kadar uygun fiyatlı et alımı yapabilmesi için bu yönde önemli bir adım atmış oldu. Vatandaşların kolaylıkla faydalanabileceği uygulama, bugünden itibaren 1 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı Yanı ABB Halk Ekmek Fabrikası’nda ve Ankara’nın 25 ilçesinde yürürlüğe girecek.Uygulama kapsamında, 10.00 - 17.00 saatleri arasında vatandaşlar 2 kilogram et alabilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bu çalışmanın vatandaşların ramazan ayının sonuna kadar gıda maliyetlerini kontrol altında tutmalarını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların gıda maliyetlerini kontrol altında tutabilmeleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak Başkent Mobil Market’te uygun fiyatlı et satışının devam edeceği de açıklandı. Böylelikle vatandaşlar, ramazan ayının sonuna kadar alımlarını yapabilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bu çalışmanın vatandaşların ramazan ayının sonuna kadar gıda maliyetlerini kontrol altında tutmalarını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların güvenli alımlar yapabilecekleri, sağlıklı ve kaliteli ürünlerin satın alabilecekleri güvenli ortamların sağlanacağını da sözlerine ekledi.