Bu ilde yaşayanlar dikkat! Valilik'ten resmi açıklama geldi: 17 Mart'a kadar bunu yapmak yasak







OSMANİYE VALİLİĞİ UYARDI







Deprem bölgesi içinde yer alan Osmaniye ili Valiliğinden önemli bir açıklama geldi. Provokatif eylemlerin önüne geçilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Osmaniye Valiliği 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı gerekçe gösterilerek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sol görüşlü marjinal grupların provokatif eylem yapmasını beklediklerini söyleyerek yeni bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Mart tarihine kadar yürüyüşler engellendi. Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde;'Kadın örgütlenmeleri, PKK, KCK, DHKP/C, MLKP sol marjinal görüşlü şahıs, grup ve oluşumların yapabileceği provokatif eylemlerin ilimizde izin verilmiş olanlar hariç; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlıklarının, kamu huzurunun, milli güvenliğin, kamu düzeni ve güvenliğinin, Cumhuriyet temel nitelikleri ve devletin ülkesi ile bölünmez bütünlüğü korunması, suç önlenmesi amaçlarıyla miting, açık toplantılar, her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart asma, bildiri dağıtma gibi bütün etkinliklerin İl İdaresi Kanunu 11A ve 11C maddeleri gereğinde 3 Mart tarihinden 17 Mart tarihine kadar 15 gün süreyle yasaklanmasına ve bu tür grup ve oluşumların ilimize girmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir.'