





O İLDE TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM







Bu ilde yaşayanlar karalar bağladı! Ulaşıma dev zam açıklandı: Binerken 10 kere düşüneceksiniz... O şehirde ulaşıma dev bir zam yapıldı. İşte detaylar...İzmir ili yeni bir kararı alındı. İzmirlileri ilgilendiren bir zam haberi geldi. İzmir'de taksit ücretlerine zam yapıldı. Güncellenen tarifeler nedeniyle taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Şehirde taksi ücretleri yükseldi. Eskiden 20 TL olan indi bindi ücreti şimdi 30 TL'ye çıktı.Taksimetre fiyatları da güncellenince taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni zamlar ile birlikte taksi ücretleri şu şekilde oldu. taksi açılış ücretleri 6 TL'den 7 TL'ye yükselecek. Kilometre başına ücretler ise 9 TL'den 13 TL'ye çıktı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası açılış ücretleri için 9 TL olması yönünde öneride bulunmuş fakat alınan karar sonrası açılış ücretinin 7 TL yapılmasına karar verildi. Ekonomik nedenler yüzünden yapılan zamlar ile ilgili İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın başkanı açıklamalarda bulundu. Başkan Celil Anık'ın açıklamaları ise şu şekilde: “O zamandan bugüne TEFE-TÜFE yüksekliği üzerinden bir fiyat ayarlaması yapıyoruz. Diğer iller bunu daha önce yaptı. Şu an tekrar bir zam tarifeleri var. Biz de ekonomik koşullardan dolayı bunu yapmak zorunda kaldık. Taksinin sadece sosyal güvenlik ödemesi aylık 10 bin TL. Yedek parça ve diğer giderleri üst üste koyduğumuz zaman yüzde 44 gibi bir fiyat ayarlaması yaptık”