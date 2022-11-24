Bu ilde yaşayanlar suyu yüzde 25 zamlı kullanacak! İlk ay faturalara yansıyacak







Suya yüzde 25 zam geliyor







Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle her gün farklı bir şeye zam yapılıyor. Vatandaşlar elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanırken belediyelerde masraflarla mücadele etmeye çalışıyor. Bu kapsamda bir belediye daha su fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Haberin ardından vatandaşlar zam kararına tepki gösteriyor.Bir süredir belediyelerin, özellikle büyükşehir belediyelerinin su fiyatlarına zam yapıp yapmayacağı konusu gündemde yer alıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, İSKİ su fiyatlarına zam yapılması kararına onay verdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının temel konularından biri, su fiyatları idi. Belediye meclisinde yapılan istişareler sonucunda İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi reddedildi. AK Parti grubundan ise su fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılması teklifi geldi. Oy çokluğu ile İSKİ’nin yüzde 45’lik zam talep reddedilirken AK Parti’nin yüzde 25’lik zam talebi ise kabul edildi. Buna göre İstanbul’da yaşayan vatandaşlar artık suyu yüzde 25 zamlı kullanacak. Kararın basına açıklanmasından sonra birçok vatandaş duruma tepki gösterdi. Hali hazırda doğal gaz, elektrik, su faturalarını ödemekte zorlanan ve geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar suya indirim beklerken alınan zam kararı kızdırdı. 24 Kasım 2022 tarihinde alınan karar sonrasında İstanbul’da yaşayan vatandaşların su faturaları önümüzdeki aydan itibaren yüzde 25 zamlı gelecek. Konuya ilişkin gelişmeler ve açıklamalar paylaşıldığında haberimizde paylaşacağız.