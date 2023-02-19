Bu ilde yaşayanlara alışveriş yardımı! Her ay karta yükleniyor: Başvurular yeniden açıldı!













, depremzedelerin yaşadığı zorlu süreçte onlara destek olmak adına güzel bir farkındalık yaratarakuygulamasını başlattı. Bu uygulama, depremzedelerin şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanmalarını sağlayacak. Bu sayede depremzedeler, günlük hayatlarını kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları yerlere ücretsiz şekilde ulaşabilecekler. Kardeş Kart uygulaması ile birlikte depremzedeler,nin tüm minibüs ve Metro hatlarındaBu uygulama, depremzedelerin maddi açıdan rahatlamalarına ve hayatlarını sürdürebilmelerine yardımcı olacak.Başvuru yapmak isteyen depremzedeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ningiderek başvurularını yapabilirler. Bu kampanyadan yararlanabilmek için, depremzedelerin afet bölgelerine kayıtlı olduklarını gösteren e-devletten alınmış ikametgah ve kimlik fotokopileri ile birlikte başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca, yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf da bulundurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, depremzedelerin Kardeş Kartları kendilerine teslim edilecek.nin depremzedeler için başlattığı bu kampanya, toplumda birlik ve dayanışma duygularını arttırarak, zor zamanlarda insanlara umut veren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.