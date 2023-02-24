Bu ilde yaşayanlara belediyeden dev kıyak! Müracaat edene 3000 TL nakit desteği dağıtılıyor







Sosyal Yardım ve Burslara Başvurmanın Farklı Yolları







Şahinbey Belediyesi 3000 TL Burs Detayları

Şahinbey Belediyesi 3000 TL Bursuna Nasıl Başvurulur?

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarına 3.000 TL'lik maddi yardım paketi ile destek olmaya devam ediyor. Belediye, 2023 yılında 15.000 haneye destek olmayı hedefliyor ve ailelere maddi ve manevi destek sağlamak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde çalışıyor.Belediyenin 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişen desteklerine hak sahibi vatandaşlar çeşitli kanallar aracılığıyla başvurabiliyor. Maddi desteğin yanı sıra bölgede yaşayan öğrenciler 200 TL'lik burs için de başvuruda bulunabiliyor. Bu bursa hak kazanabilmek için öğrencilerin ilkokul veya ortaokul seviyesinde olması gerekiyor. Sosyal yardım ve burs başvuruları belediyenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak ya da Şahinbey Belediyesi'ne bizzat gelerek yapılabiliyor.Burs, ilçe sınırları içinde ikamet eden ve devlet üniversitelerine kabul edilen öğrencilere maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Amaç; öğrencilerin defter, kitap ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarına katkıda bulunmak. Sosyal desteği de içeren burs, 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişen dört farklı tutarda veriliyor. İhtiyaç sahibi yoksul vatandaşların yanı sıra yaşlı veya hasta vatandaşlar da bu yardımlara başvurabiliyor. Şahinbey Belediyesi tarafından sağlanan tüm yardım destekleri Şahinbey Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla yürütülmekte olup, sağlanan genel yardımlar arasında sosyal yardımlar, eğitim desteği, yiyecek ve içecek desteği, barınma desteği ve tatil desteği yer alıyor.Bursa başvurmak isteyen kişiler, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvuru formunu doldurabilir veya başvuru formunun basılı bir kopyasını belediyeye şahsen teslim edebilir. Başvuru sahiplerinin burs almaya hak kazanabilmeleri için gerekli belgeleri sunmaları ve gerekli koşulları sağlamaları gerekiyor.