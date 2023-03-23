Bu ilde yaşayanların uykuları kaçacak! 6 büyüklüğünde deprem her an kapıyı çalabilir: 485 fay hattı birden...







DEPREM BEKLENTİLERİ DEVAM EDİYOR







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında uzman isimler faylar ve artçı depremler ile ilgili açıklamalarına devam ediyor. Peki hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Diri faylar hangi bölgede bulunuyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarına devam ediyor. Tatar tarafından yapılan açıklamaya göre büyük artçı beklentileri sürüyor. Meclis Araştırma Komisyonu ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu tarafından yapılan toplantı sonrasında AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar çarpıcı açıklamalar yaptı.Orhan Tatar'ın açıklamalarına göre ülkemizde 485 diri fay bulunuyor ve bu diri fayların uzunluğu ise 14 bin 500 km uzunluğuna ulaşıyor. Orhan Tatar yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında deprem bölgesinde ağır hasar alan bölgelerin genel olarak fay hattı üstünde olduğunu, yer kabuğunun 7.3 metre yerinden oynadığını ve artçı depremlerin 5 ve 6 büyüklüğünü geçebileceğini belirtti.