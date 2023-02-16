Bu iller depremi en acı şekilde yaşadı! Depremde en çok hasar alan yerler belli oldu: İl ve ilçe listesi açıklandı













PAZARCIK'TA ACİL YIKILACAK, AĞIR HASARLI, YIKIK BİNA SAYISI 1752

HATAY VERİLERİ

ADIYAMAN VERİLERİ

GAZİANTEP VERİLERİ

ŞANLIURFA VERİLERİ

DİYARBAKIR VERİLERİ

OSMANİYE VERİLERİ

ADANA VERİLERİ

MALATYA VERİLERİ

KİLİS VERİLERİ





Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta 7,7 ve ,76 şiddetindeki iki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları da başladı. İlk hasar tespit verileri doğrultusunda, depremden en fazla hasar alan ilçeler Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri şeklinde belirtildi.Bakanlığın afetten sonra oluşan durum, "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", ve "yıkık" binalar şeklinde kategorilere ayrılıyor. Bu doğrultuda, deprem sebebiyle herhangi bir hasar oluşmayan binalar da "hasarsız" olarak tanımlanıyor. Deprem sebebiyle binanın boyasında, sıvasında, duvarında oluşan ince çatlaklar ve duvardan dökülen sıvaların mevcut olduğu binalar ise "az hasarlı" şeklinde tanımlanırken, bu iki durumda binanın tekrardan kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor. Afetin ardından duvarlarında bulunan yarıklar ve taşıyıcı elemanlarda oluşan ince çatlakların mevcut olduğu yapılar ise "orta hasarlı binalar" kategorisinde yer alıyor. Orta hasarlı yapılarda taşıma gücünde bulunan azalma iyileştirilmeden, yanı yapı onarılmadan ya da güçlendirilmeden yapının tekrar kullanılmaması öneriliyor, fakat eşyaların tahliye edilme işlemi yapılabiliyor. Taşıyıcı elemanlarda bulunan geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmalarının mevcut olduğu binalar da "ağır hasarlı" kategorisinde yer alıyor. Bu yapılar, "onarılamaz taşıma gücü kaybı ve geri alınamaz (dayanım ve ekonomik bakımdan) hasar almış binalar" şeklinde ifade ediliyor.Deprem sebebiyle binanın taşıyıcı elemanlarının ciddi oranda kalıcı yer değiştirmesi sonucu kısmen yıkılmış yapılar da "acil yıkılacak" kategorisinde bulunuyor, asla kullanılması söz konusu olmayan bu yapıların içine girilemiyor ve eşya tahliyesi de söz konusu olmuyor. Tamamen yıkılmış binalar da "yıkık" binalar olarak değerlendiriliyor.Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ciddi oranda yıkımla sonuçlanan iki depremden sonra bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekteyken, Bakanlık tarafından da aynı anda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bakanlığın yayınlamış olduğu birinci hasar tespit verilerinde, saat 00:20 itibariyle bu 10 il ve ilçelerin hasar tespitlerine yer verilmiştir.Bu kapsamda 7,7 şiddetindeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde incelenmiş bina sayısı 4.031, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 1.752, ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde incelenen bina sayısı 2.047, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 565 olarak belirlenmiştir. Kahramanmaraş genelinde incelenmiş bina sayısı 44.370, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 8.633 olmuştur. Birinci veriler çerçevesinde, Kahramanmaraş'ın depremden en fazla hasar alan ilçesi ise Dulkadiroğlu olmuştur. Bu ilçede, 17.638 bina incelenmiş ve 3.042 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak değerlendirilmiştir. Kahramanmaraş'ın depremi en az hasarla atlatan ilçesi ise Çağlayancerit ve Merkez ilçeleri olmuştur. Buralarda acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık binaya da rastlanmamıştır.Hatay'da şehir genelinde toplan incelenmiş bina sayısı 37.813 olmuştur. 8.268 bina ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak değerlendirilmiştir.Hatay ilinin depremden en fazla etkilenen ilçesi, inceleme yapılan 5.382 binadan 2.619'u acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak belirtilen Antakya ilçesi olmuştur. Reyhanlı ilçesinde 462 bina incelenmiş ve 2 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Reyhanlı, birinci tespitler çerçevesinde en az ağır hasar almış ilçe olarak belirlenmiştir.Adıyaman şehir genelinde incelenmiş bina sayısı 22.876 olmuş ve 5.000 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak değerlendirilmiştir. Adıyaman'ın Merkez ilçesi depremden en fazla etkilenen ilçe olmuştur. Bu doğrultuda Merkez ilçesinde 14.163 bina incelenmiş, 3.544 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak tespit edilmiştir. Adıyaman ilinin Çelikhan ve Gerger ilçelerinde ise hiç acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina bulunmamıştır.Gaziantep şehrinde 104.824 bina incelenmiş ve 10.777 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak değerlendirilmiştir. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi depremin en fazla yıkıma sebep olduğu ilçe olarak tespit edildi. 10.579 binada hasar tespit çalışması yapılmış ve 4.787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak değerlendirilmiştir. Gaziantep'in Karkamış ve Yavuzeli ilçelerinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 0 olmuştur.Şanlıurfa ilinde 24.324 bina incelenmiş, 338 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak değerlendirilmiştir. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 12.785 bina incelenmiş ve 145 tanesi acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak nitelendirilmiştir. Bu veriler doğrultusunda Şanlıurfa'nın depremden en çok etkilenen ilçesi Haliliye olmuştur.Şanlıurfa'da Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Suruç, Viranşehir ilçelerinde ise hiç acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da yıkık binaya rastlanmamıştır.Diyarbakır ilinde 20.090 bina incelenmiş, 434 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak değerlendirilmiştir. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi depremden en fazla etkilenen ilçe olarak tespit edilmiştir. İlçede 5.730 bina incelenmiş ve 153 tanesi acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edilmiştir. Diyarbakır'da Bismil, Dicle, Eğil, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Silvan'da acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina bulunmamıştır.Osmaniye ilinde 22.841 bina incelenmiş, 1739 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak değerlendirilmiştir. Osmaniye'nin Merkez ilçesinde 13.667 bina incelenmiş ve 1.088 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak kayıtlara geçmiştir.Osmaniye'de depremden en az hasarla etkilenen ilçe Sumbas olmuştur. İlçede kontrol edilen 416 binadan 13 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edilmiştir.Adana'da şehir genelinde 4.178 bina incelenmiş ve 33 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak değerlendirilmiştir. Şehirde depremden en fazla etkilenen ilçe Çukurova olarak tespit edilmiştir. İlçede 2.875 bina incelenmiş ve 30 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak belirlenmiştir. Şehrin İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde ise hiç acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık binaya rastlanmamıştır.Malatya ilinde 20.319 bina incelenmiş, 5.578 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak değerlendirilmiştir. Malatya'da Doğanşehir yıkıma en çok maruz kalan ilçe olarak tespit edilmiştir. Burada 4.876 bina incelenmiş, 2.126 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak açıklanmıştır. Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ilçelerinde ise hiç acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık binaya rastlanmamıştır.Kilis şehrinde 2.081 bina incelenmiş, 447 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edilmiştir. Şehirde depremin en fazla etkilendiği ilçe Merkez ilçesi olmuştur. Bu doğrultuda ilçede 1.635 bina incelenmiş, 200 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak belirlenmiştir. Şehrin depremden en az etkilenen ilçesi ise Musabeyli olarak bildirilmiştir. Musabey'de 28 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak açıklanmıştır. Bakanlığın hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.