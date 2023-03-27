YAŞAM
27 Mart 2023 - 10:15

Bu illerde doğalgaz kullananlar dikkat! 31 Mayıs 2023'e kadar yapılmayacak: Az önce duyuru yapıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasına afet bölgesi ilan edilen iller için yeni kararlar alındı. EPDK tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanırken fatura borçlarının ertelendiği açıklandı. Peki kimlerin borçlarında ertelemeye gidildi? İşte detaylar...

YAŞAM
27 Mart 2023 - 10:15
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Bu illerde doğalgaz kullananlar dikkat! 31 Mayıs 2023'e kadar yapılmayacak: Az önce duyuru yapıldı
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Deprem bölgesi için fatura borcu erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken iki büyük şiddetli depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki faal ya da kullanılabilir grubunda ki elektrik tüketicilerinin tamamında borçların ertelenmesine karar verildi. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar “Sayaç okuma ve okuma bildiriminin içeriği” başlığında uygulamaya gidildi.

Fatura erteleme

DEPREMZEDELERE TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI



Borçlarda erteleme kararı verilirken aynı yönetmenlik üzerinden ise taksitli ödeme kolaylığı sağlandı. 31 Mayıs'a kadar ertelenen ve verilen bu zaman içerisinde toplam elektrik tüketimine esas fatura bedelinin 2023 yılı haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmadan eşit taksitlerle beraber 6 aylık tahsil etme süresi belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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