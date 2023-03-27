Bu illerde doğalgaz kullananlar dikkat! 31 Mayıs 2023'e kadar yapılmayacak: Az önce duyuru yapıldı







DEPREMZEDELERE TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI







Deprem bölgesi için fatura borcu erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken iki büyük şiddetli depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki faal ya da kullanılabilir grubunda ki elektrik tüketicilerinin tamamında borçların ertelenmesine karar verildi. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar “Sayaç okuma ve okuma bildiriminin içeriği” başlığında uygulamaya gidildi.Borçlarda erteleme kararı verilirken aynı yönetmenlik üzerinden ise taksitli ödeme kolaylığı sağlandı. 31 Mayıs'a kadar ertelenen ve verilen bu zaman içerisinde toplam elektrik tüketimine esas fatura bedelinin 2023 yılı haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmadan eşit taksitlerle beraber 6 aylık tahsil etme süresi belirlendi.