Bu illerde iş arayana BDDK'dan müjde! Yüksek maaşlı personel alımı için şartlar açıklandı

BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde 15 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular Türkiye'nin her ilinden kabul edilecek ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde görev yapacak olan sözleşmeli personellerin alımı için başvuru detayları da paylaşıldı. Başvurular "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" kapsamında değerlendirilecek.BDDK, 15 sözleşmeli bilişim personeli için başvuruları kabul ediyor. Başvuru yapacak adayların KPSSP3 puanının %70'i ve son beş yıl içinde yapılan YDS'de %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, tüm adaylar sınava kabul edilecektir. Bu koşullar, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik' uyarınca açıklanmıştır.Bir giriş sınavına başvuracak adayların belirli koşulları karşılamaları gerekiyor. Bu koşullar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, belirli yasal şartları taşımak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması engeli olmamak, belirli fakültelerden mezun olmak veya denklik almış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, belirli mühendislik veya teknoloji odaklı bölümlerden mezun olmak, belirli mesleki tecrübelere sahip olmak ve en az iki programlama dilini bilmek yer alıyor. Bunun yanı sıra, yazılım tasarımı ve geliştirme ile büyük ölçekli ağ sistemleri kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübeleri olanlar için en az 3 yıllık mesleki tecrübe şartı da bulunuyor. Aylık brüt sözleşme ücret tavanı ise bu kişiler için iki katı geçmemek kaydıyla belirleniyor.Başvuru sürecinde, özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını kanıtlayan belgelerin sunulması gerekmektedir. Teknik özgeçmiş belgesinde istenen bilgi ve tecrübeler yer alacak ve sınav başvuru sistemine yüklenecektir. Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu için en az 3 yıl tecrübe ve birçok teknoloji ve programlama dili bilgisi istenmektedir. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu için ise en az 5 yıl tecrübe şartı belirtilmiş ve ISO27001 Bilgi Güvenliği Standardı hakkında bilgi sahibi olmak da tercih edilen bir tecrübe olarak belirtilmiştir.Ağ uzmanı pozisyonu için en az 3 yıl büyük ölçekli kurumlarda veya kamu kurumlarında ağ yönetimi uzmanı olarak çalışmış olmak gerekiyor. Cisco veya HP ağ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde tecrübe gerekiyor. Ayrıca yerel ağ, kablosuz yerel ağ, sanal özel ağ, geniş alan ağı, DNS ve alan adları yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olunması gerekiyor. Bunun yanı sıra, ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliğinin sağlanması, performans izleme ve kapasite planlaması yapabilme, operasyonel standartlar belirleme ve dokümantasyon hazırlama tecrübesi aranıyor. CCNA veya CCNP sertifikalarından en az birine sahip olmak tercih edilirken, NAC uygulamalarının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak da aranan özellikler arasında yer alıyor. Pozisyon tam zamanlıdır ve ücreti oldukça yüksektir.Adaylar, 10.03.2023 ile 26.03.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılmamalıdır ve belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, birden fazla sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için başvuruda bulunabilirler.Başvuruların incelenmesi sonrasında, ilan edilen şartları karşılayan adayların KPSSP3 puanının %70'i ile son beş yıl içinde YDS veya kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %30'unun toplamı esas alınarak bir sıralama yapılacak ve en yüksek puan alan adaydan başlayarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Eşit puana sahip adaylar tamamı sınava alınacak ve sınav sonuçları Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge sunmayan adayların puanı 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge sunmayan adayların puanı ise 0 olarak değerlendirilecektir.Başvuruların değerlendirilmesinden sonra uygun adaylar, sözlü sınav (mülakat) şeklinde tek aşamalı bir sınava çağrılacaklardır. Sözlü sınavda, adayların mesleki bilgileri ve başvurdukları pozisyon için gereken özel şartlara ilişkin deneyimleri ölçülecektir. Sınava katılmak isteyen adaylar, sınav günü kimliklerini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmalıdır. Sözlü sınav tarihleri, 13.04.2023 - 21.04.2023 tarihleri arasında BDDK hizmet binasında yapılacak ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar, sınavla ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir.Sınavda başarılı olmak için adayların en az 70 puan almaları gerekmektedir. Başarı puanlarına göre sıralama yapılarak, pozisyon sayısı kadar en yüksek puan alan adaylar asil aday olarak belirlenecek ve aynı sayıda yedek aday da seçilecektir. Başarılı olan adayların sonuçları, Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformu'nda duyurulacaktır. Adaylar ayrıca Kariyer Kapısı üzerinden sınavlarıyla ilgili bilgilere erişebileceklerdir. Asil adaylar, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edildikten sonra, tebligat yoluyla en geç beş iş günü içinde bilgilendirilecektir. Adaylar, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve gerekli belgeleri teslim etmek üzere başvurmaları istenecektir. Adaylar, belirtilen sürede işe başlamazlarsa haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.Sözleşmeli bilişim personelinin aylık brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) bendine göre belirlenen sözleşme ücreti tavanının belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunur. Ancak, Kurum bu tavan ücretin altında sözleşme ücreti belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Ek ödeme, fon, fazla mesai gibi başka ödemeler yapılamaz.Bu bölümde belirtilen diğer hususlar arasında, yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresi, gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvurularının geçersiz sayılması ve hizmet sözleşmelerinin iptali yer alıyor. Ayrıca, yedek adaylar, boşalan pozisyonlara başarı sıralamasına göre altı aylık bir süre içinde yerleştirilebilirler.