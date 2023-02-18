YAŞAM
18 Şubat 2023 - 14:27

Bu illerde sakın dışarı çıkmayın! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Çığ tehlikesine dikkat!

Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber meteoroloji tarafından illere göre uyarılar gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Rize'nin doğusu ve Artvin çevrelerinden yoğun kar yağışı uyarıları yapıldı.

YAŞAM
18 Şubat 2023 - 14:27
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Bu illerde sakın dışarı çıkmayın! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Çığ tehlikesine dikkat!
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Doğu Karadeniz'in doğusunda yer alan kıyılarda yağmurun ve iç kesimlerde ise karla karışık yağmur yağışlarının etkili olacağı meteoroloji tarafından açıklandı. Artvin çevreleriyle beraber Ardahan'ın kuzey kesimlerinde yarın sabah itibariyle kuvvetli kar yağış tahminleri yapıldı.

Doğu Karadeniz hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumuna bakıldığında Rize'nin doğusuyla beraber Artvin çevresi ve Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli olmakla beraber kar yağışı etkili olurken aynı zamanda ise rüzgarın etkisini göstereceği duyurusu yapıldı. Kar yağışıyla beraber hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle Doğu Karadeniz illerinde buzlanma ve donma olaylarına karşılık tedbir alınması yönünde uyarılar yapıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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