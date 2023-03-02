Bu illerde yaşayan camlarını sakın açmasın! İki gün devam edecek: Tehlikesi var!







MARMARA







EGE





AKDENİZ

İÇ ANADOLU

Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve diğer birçok il için önemli bir duyuru: Cam ve kapıları kapatın! Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar dikkatli olmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan duyuruya göre, bugün birçok bölgede toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı, atmosferdeki küçük parçacıkların rüzgar veya diğer hava akımları tarafından taşınması sürecidir. Bu parçacıklar toprak, kum, toz veya diğer maddeler olabilir ve doğal afetler, tarım faaliyetleri, inşaat, sanayi ve araç trafiği gibi birçok etkene bağlı olarak oluşabilir. Toz taşınımı, hava kalitesini ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve solunum problemleri, alerjik reaksiyonlar ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu durum çoğunlukla endüstriyel faaliyetler, inşaat işleri, çiftlikler, orman yangınları ve doğal afetler gibi faktörlerden kaynaklanır. MGM, vatandaşları güncel hava durumu verileri ile bilgilendiriyor. İşte bugün beklenen hava durumu...Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, doğusunda gece saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis oluşabilir. Bölgede toz taşınımı yaşanması öngörülüyor.EDİRNE , Parçalı ve çok bulutlu 14 derece İSTANBUL, Parçalı ve çok bulutlu, gece aralıklı sağanak yağışlı 11 derece KIRKLARELİ, Parçalı ve çok bulutlu 12 derece KOCAELİ, Parçalı ve çok bulutlu, gece aralıklı sağanak yağışlı 15 dereceEge bölgesinin Mart ayının ilk haftasında parçalı bulutlu geçmesi beklenirken toz taşınımı yaşanacağı öngörülüyor. Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Muğla'da ise hava parçalı bulutlu olacak. Afyon, Parçalı bulutlu 22 derece DENİZLİ, Parçalı bulutlu 24 derece İZMİR, Parçalı bulutlu 24 derece MUĞLA , Parçalı bulutlu 22 dereceBölgenin parçalı bulutlu ya da az bulutlu olacağı öngörülüyor. Ancak sabahın erken saatleri ve gecenin ilerleyen saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek. ADANA ,Parçalı ve az bulutlu 27 derece ANTALYA , Parçalı ve az bulutlu, 24 derece HATAY Parçalı ve az bulutlu 25 derece KAHRAMANMARAŞ , Parçalı ve az bulutlu 23 dereceİç Anadolu'nun Batı kısmında bazen çok bulutlu, Ankara ve Çankırı yakınlarının ise sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor. Sabahın erken saatlerinde kısım kısım pus ve sis görülebilir. Bölgenin kuzey batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor. ANKARA, parçalı ve çok bulutlu, sabaha karşı aralıklı sağanak yağışlı 19 derece ESKİŞEHİR, parçalı ve çok bulutlu 20 derece KONYA, parçalı ve bazı yerlerde çok bulutlu 21 derece SİVAS, parçalı bulutlu 14 derece olacak.