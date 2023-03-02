YAŞAM
02 Mart 2023 - 22:28

Bu illerde yaşayan camlarını sakın açmasın! İki gün devam edecek: Tehlikesi var!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Mart ayının ilk haftası Türkiye'de hava nasıl olacak? Camlarınızı kapalı tutun!

YAŞAM
02 Mart 2023 - 22:28
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Bu illerde yaşayan camlarını sakın açmasın! İki gün devam edecek: Tehlikesi var!
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Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve diğer birçok il için önemli bir duyuru: Cam ve kapıları kapatın! Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar dikkatli olmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan duyuruya göre, bugün birçok bölgede toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı, atmosferdeki küçük parçacıkların rüzgar veya diğer hava akımları tarafından taşınması sürecidir. Bu parçacıklar toprak, kum, toz veya diğer maddeler olabilir ve doğal afetler, tarım faaliyetleri, inşaat, sanayi ve araç trafiği gibi birçok etkene bağlı olarak oluşabilir. Toz taşınımı, hava kalitesini ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve solunum problemleri, alerjik reaksiyonlar ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu durum çoğunlukla endüstriyel faaliyetler, inşaat işleri, çiftlikler, orman yangınları ve doğal afetler gibi faktörlerden kaynaklanır. MGM, vatandaşları güncel hava durumu verileri ile bilgilendiriyor. İşte bugün beklenen hava durumu...

MARMARA

Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, doğusunda gece saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis oluşabilir. Bölgede toz taşınımı yaşanması öngörülüyor.



EDİRNE , Parçalı ve çok bulutlu 14 derece

İSTANBUL, Parçalı ve çok bulutlu, gece aralıklı sağanak yağışlı 11 derece

KIRKLARELİ, Parçalı ve çok bulutlu 12 derece

KOCAELİ, Parçalı ve çok bulutlu, gece aralıklı sağanak yağışlı 15 derece

meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

EGE

Ege bölgesinin Mart ayının ilk haftasında parçalı bulutlu geçmesi beklenirken toz taşınımı yaşanacağı öngörülüyor. Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Muğla'da ise hava parçalı bulutlu olacak.

Afyon, Parçalı bulutlu 22 derece

DENİZLİ, Parçalı bulutlu 24 derece

İZMİR, Parçalı bulutlu 24 derece

MUĞLA , Parçalı bulutlu 22 derece


AKDENİZ

Bölgenin parçalı bulutlu ya da az bulutlu olacağı öngörülüyor. Ancak sabahın erken saatleri ve gecenin ilerleyen saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.

ADANA ,Parçalı ve az bulutlu 27 derece

ANTALYA , Parçalı ve az bulutlu, 24 derece

HATAY Parçalı ve az bulutlu 25 derece

KAHRAMANMARAŞ , Parçalı ve az bulutlu 23 derece

İÇ ANADOLU

İç Anadolu'nun Batı kısmında bazen çok bulutlu, Ankara ve Çankırı yakınlarının ise sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor. Sabahın erken saatlerinde kısım kısım pus ve sis görülebilir. Bölgenin kuzey batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ANKARA, parçalı ve çok bulutlu, sabaha karşı aralıklı sağanak yağışlı 19 derece

ESKİŞEHİR, parçalı ve çok bulutlu 20 derece

KONYA, parçalı ve bazı yerlerde çok bulutlu 21 derece

SİVAS, parçalı bulutlu 14 derece olacak.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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