Bu illerde yaşayan camlarını sakın açmasın! İki gün devam edecek: Tehlikesi var!

Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve diğer birçok il için önemli bir duyuru: Cam ve kapıları kapatın! Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar dikkatli olmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan duyuruya göre, bugün birçok bölgede toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı, atmosferdeki küçük parçacıkların rüzgar veya diğer hava akımları tarafından taşınması sürecidir. Bu parçacıklar toprak, kum, toz veya diğer maddeler olabilir ve doğal afetler, tarım faaliyetleri, inşaat, sanayi ve araç trafiği gibi birçok etkene bağlı olarak oluşabilir. Toz taşınımı, hava kalitesini ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve solunum problemleri, alerjik reaksiyonlar ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu durum çoğunlukla endüstriyel faaliyetler, inşaat işleri, çiftlikler, orman yangınları ve doğal afetler gibi faktörlerden kaynaklanır. MGM, vatandaşları güncel hava durumu verileri ile bilgilendiriyor. İşte bugün beklenen hava durumu...
MARMARAMarmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, doğusunda gece saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis oluşabilir. Bölgede toz taşınımı yaşanması öngörülüyor.
EDİRNE , Parçalı ve çok bulutlu 14 derece İSTANBUL, Parçalı ve çok bulutlu, gece aralıklı sağanak yağışlı 11 derece KIRKLARELİ, Parçalı ve çok bulutlu 12 derece KOCAELİ, Parçalı ve çok bulutlu, gece aralıklı sağanak yağışlı 15 derece