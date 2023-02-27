









MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ÖĞRETMENLER İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR







Bu illerde yaşayan kamu çalışanlarına son dakika! Sınır 3'e çıkarıldı: Yeni hak verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve sendika başkanları toplandı. Toplantıda OHAL ilan edilen bölgeler için bir karar alındı. Kahramanmaraş depremi nedeniyle zorunlu tayin hakkında yapılan kritik kararlar haberimizin detaylarında yer alacak. İşte tüm ayrıntılarda...OHAL ilan edilen ve deprem nedeniyle bölgede bulunan öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı bir karar aldı. Olağanüstü karar ilanı bulunan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde görev yapan kadrolu öğretmenlere yer değişikliği fırsatı ve hakkı verildi.Buna göre yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı olağanüstü halde bulunmaları nedeniyle bu sene yılda üç keze çevrildi. Buna göre öğretmenler üç kez mazeret tayin hakkı isteyebilecek. Yapılan toplantıda alınan kararlar sosyal medya hesabından duyruldu. Buna göre yapılan açıklamada yılda iki kez tayin hakkı bulunan öğretmen ve bakanlık personeline 3 kez tayin hakkı verildiği belirtildi. 4 sendika Başkanı ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir araya geldiği ve toplantıda alınan karar neticesinde de böyle bir sonuca varıldığı belirtildi. Öğretmenlerin zorunlu görevleri nedeniyle bulundukları yerlerden mazeret nedeniyle yılda üç kez tayin hakkı istenebilecek. Tüm bu haktan öğretmenler ve Bakanlık personeli yararlanabilecek.