Bu illerde yaşayan öğrencilere TEV'den burs müjdesi! Son gün geldi: Şanslı kişilerden biri olabilirsiniz!







TEV DEPREMZEDE BURSU BAŞVURULARI BAŞLADI! BAŞVURU FORMU VE TÜM DETAYLARI







TEV DEPREMZEDE BURSU NE KADAR SÜRER?

TEV, depremde aileleri ve evleri zarar gören üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla eğitim bursu sağlama çalışmaları başlatmıştır. Bu burs programı en az 1000 öğrenciyi kapsayacak ve sadece depremden etkilenen öğrencilere verilecektir. Başvuru süresi başlamış olup öğrencilerin Haziran ayına kadar faydalanması bekleniyor. Burslar her ay düzenli olarak verilecektir ve bu destek yaklaşık 4 ay boyunca sürecektir. TEV'nin amacı, depremzede öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olmaktır. TEV DEPREMZEDE BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

TEV DEPREMZEDE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TEV, burs imkanını resmi internet sitesinde açıkladı ve depremzede olan öğrencilere burs almaları için çağrıda bulundu. 1000'den fazla üniversite öğrencisine burs imkanı sunulacaktır.Türk Eğitim Vakfı, depremin ilk gününden itibaren depremzede olan öğrencilere destek olduğunu açıklamıştır. Sarsıcı deprem sonucu hem mal hem de can kaybına uğrayan öğrencilere yardım etmek amacıyla, burs imkanı oluşturuldu. TEV, bu kapsamda en az 1000 öğrenciye eğitim bursu vermeyi açıkladı. Depremden etkilenen öğrenciler, TEV'in resmi internet sitesinden başvuru yapabilirler.TEV tarafından verilecek bursun şartları arasında, öncelikle depremzede olan üniversite öğrencilerinin Türkiye'deki devlet üniversitelerinde okuması ve öğrenimlerinin aktif olması yer almaktadır. Ayrıca, depremin etkilediği 11 il sınırları içinde ikamet etme şartı da bulunmaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerin Türk Eğitim Vakfı dışında başka bir burs almıyor olmaları gerekmektedir.TEV, depremzede üniversite öğrencilerine verilecek burs için uygun olan öğrencilerin resmi internet sitesinden başvuru yapabileceklerini belirtmiştir. Başvuru süreci için öğrencilerin resmi sitede yer alan başvuru formunu doldurmaları ve e-Devlet adresinden üç belgenin barkod numaralarını gerekli yerlere yazmaları gerekmektedir. Başvuru belgeleri arasında aktif öğrenci belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve depremzede öğrencinin ikamet adresi yer almaktadır. TEV, burs başvurularının son tarihinin 7 Mart 2023 olduğunu belirtmiştir.