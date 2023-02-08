Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Akaryakıta indirim yapıldı!

DEPREMZEDELERE AKARYAKITTA İNDİRİM!







PÜİS BAŞKANINDAN AÇIKLAMA







Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş deprem bölgesini kapsayacak şekilde akaryakıt fiyatlarında iyileştirme yaptıklarını duyurdu.Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi merkezli meydana gelen depremde etkilenen 10 il için bu gece yarısından itibaren indirimli akaryakıt verilecek. Bu günden itibaren geçerli olacak indirimle benzin ve motorin litre fiyatı 1 lira 30 kuruş düşmüş olacak.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, depremzedelerin ikmal sıkıntısı yaşamaması adına böyle bir yaptırımda bulunduklarını açıklarken, deprem bölgesinde akaryakıt sorununun olmadığını kötü kava şartlarından kaynaklı olarak aksamaların meydana geldiğini belirtti. Ayrıca bölgede internet ağı üzerinden de ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Okumuş Pos cihazı ödemelerinde aksamaların olabileceğini belirtti. bu konuda tahsilat konusunda bayilere sıkıntı yaratmamalarını isteyen Okumuş keyfi hareket eden akaryakıt bayilerinin cezalandırılacağını belirtti. Buna göre deprem bölgesinde bu geceden itibaren akaryakıtta 1 lira 30 kuruş indirim sağlanmış olacak.