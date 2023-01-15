Bu illerde yaşayanlar Aile Bakanlığı'nda işe girecek! KPSS'siz yüzlerce kişi alınacak: Eğitim düzeyi detayına dikkat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 78 ilden KPSS şartsız ve sınavsız 1820 personel alımı yapacak
AİLE BAKANLIĞI'NDAN 1820 KİŞİLİK PERSONEL ALIMI: İŞ İLANLARI İŞKUR ÜZERİNDEN YAYINLANDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 Ocak 2023 tarihinde İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları yayınladı. İş ilanlarına göre, Bakanlık 78 ilden KPSS şartsız ve sınavsız olarak toplam 1820 personel alımı yapacak. Alınacak personel, bakanlığa bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) şubelerinde çalıştırılacak. Başvurular 30 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
Bu alımlar, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Mersin, Adana ve Samsun gibi illerde bulunan SYDV şubelerinde yapılacak. Başvurular için en az ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden, memur ve işçi statülerinden 1.820 personel alınacak. Personel alımı yapılacak meslekler ve başvuru şartları, Bakanlık tarafından yayınlanan resmi ilanlarda belirtilmiştir. Başvurular için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, diplomalar ve diğer eğitim belgeleri yer almaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, alımların amacı olarak hizmetlerinin daha etkili ve hızlı bir şekilde sunulmasını sağlamak, ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma hizmetlerinin daha geniş kapsamlı olarak sunulmasını hedeflemektedir. Bakanlık, alınacak personellerle birlikte ilgili şubelerde hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Başvuruların yapılması için yayınlanan resmi ilanlarda, hangi mesleklerden kaç personel alınacağı, mesleklere göre istenilen başvuru şartları ve diğer tüm detaylar belirtilmiştir. Başvurular 30 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, alımların amacı olarak hizmetlerinin daha etkili ve hızlı bir şekilde sunulmasını sağlamak, ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma hizmetlerinin daha geniş kapsamlı olarak sunulmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, alınacak personel sayısı ile birlikte ilgili şubelerde hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Aşağıda, personel alınacak Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı şubelerinin PDF formatında yayınladıkları iş ilanı listesi bulunmaktadır. Bu listede yer alan kurumların iş ilanları detaylarını görüntülemeniz BURAYA TIKLAYINIZ