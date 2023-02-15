YAŞAM
15 Şubat 2023 - 23:12

Bu illerde yaşayanlar aman dikkat! MGM'den son dakika kar yağışı uyarısı: O güne kadar devam edecek!

Meteoroloji bu kez bir çok bölge için ortak uyarıda bulundu. Vatandaşlar bu günlerde nerelerde dikkatli olmalı ?

YAŞAM
15 Şubat 2023 - 23:12
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Bu illerde yaşayanlar aman dikkat! MGM'den son dakika kar yağışı uyarısı: O güne kadar devam edecek!

METEOROLOJİ FIRTINAYA KARŞI UYARDI!



Meteorolojiden Doğu Karadeniz illerine egenin güneyi ile orta Akdeniz için uyarı verildi.

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi var. Ayrıca Ege Bölgesi’nin güneyi ile Orta Akdeniz için ise şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün akşam saatlerinde yağış yarın akşam ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de etkili olan rüzgar ise yarın, sabah saatlerinden itibaren batı, kuzeybatı, doğu ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Güney Ege ile Batı Akdeniz'de Antalya Körfezi ve Orta Akdeniz'de Anamur-Silifke'de de aynı şekilde rüzgar yer yer yerini fırtınaya bırakacak.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Fırtına, perşembe günü Doğu Karadeniz'de akşam, Güney Ege'de sabah, Batı ve Orta Akdeniz'de öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek olsa da bu zamanlara kadar buzlanma ve don olaylarına karşılık Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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