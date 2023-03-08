Bu illerde yaşayanlar aman dikkat! MGM uyardı: Çığ ve sağanak aynı anda vurabilir!







METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE KRİTİK UYARILAR: ÇIĞ VE SAĞANAK! DEPREM BÖLGELERİNDE FIRTINA ÇIKABİLİR







Bugün ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu olacak ve Marmara Bölgesi hariç, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı da olabilir. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir. Ancak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.Bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski olduğundan dikkatli olunması gerekiyor. Marmara bölgesinde ise İstanbul hariç parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ve bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış olabilir. Edirne, Kırklareli ve Kocaeli'de bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış bekleniyor.Ege Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de yağışın yanı sıra gök gürültüsü de olabilir. Denizli'de öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Muğla'da ise öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Ayrıca, bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı olabilir. Bugün İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yağmur yağışı olacak. Ayrıca, bölgede bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı da bekleniyor. Ankara'da öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yağmurlu hava olacak. Eskişehir'de de öğle saatlerinden sonra yağmur yağışı bekleniyor. Konya'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sivas'ta ise parçalı bulutlu bir hava olacak. Bugün Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin batı kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Adana'da bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı olacak. Antalya, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ise öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülebilir.Bugün Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmur yağışı olacak. Ayrıca, bölgede bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı da bekleniyor. Bolu'da öğle saatlerinden sonra yağmur yağışı olacak. Düzce'de de öğle saatlerinden sonra yağmur bekleniyor. Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yağmur yağışı olacak. Zonguldak'ta da öğle saatlerinden sonra yağmur yağışı görülecek. Bugün Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Amasya, Samsun, Tokat ve Trabzon'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Adıyaman'da öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülecek. Diyarbakır'da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Gaziantep'te de öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Şanlıurfa'da parçalı ve az bulutlu bir hava olacak ancak zamanla çok bulutlu hale gelebilir.Bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Ayrıca, bölgede bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Elazığ'da parçalı ve az bulutlu bir hava olacak ancak zamanla çok bulutlu hale gelebilir. Erzurum ve Kars'ta da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Malatya'da öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülecek.