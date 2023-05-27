Bu illerde yaşayanlar dikkat! Az önce duyurdu: Saat 12.00'dan itibaren gerçekleşecek













Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinde yayımlanan son hava durumu raporuyla vatandaşları bilgilendirdi ve 26 Mayıs tarihine ilişkin hava koşullarının ayrıntılarını paylaştı. Rapor, ilgili bölgelerdeki yağışlara odaklanarak, vatandaşları olası risklere karşı uyardı. Yapılan açıklamada, genel olarak ülkenin parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu yaşayacağı ifade edildi. Bu kapsamda, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik ve Ordu çevrelerinde sağanak yağışların ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği belirtildi. Özellikle bazı bölgelerde ise yerel olarak kuvvetli yağışların görülebileceği vurgulandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların bu durumlarda oluşabilecek risklere karşı dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti. Ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normallerine yakın seyredeceği ve batı bölgelerinde biraz daha yüksek olacağı belirtildi. Ancak, yağışlı hava koşullarının etkisiyle sıcaklık değerlerinin biraz düşebileceği ve hissedilen sıcaklığın nemli ortamlarda daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuldu. Vatandaşlar, bu hava durumu raporunu dikkate alarak seyahat planlarını gözden geçirmeli, açık hava etkinliklerinde ve yolculuklarda ekstra önlem almalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerini takip etmek ve yetkililerin uyarılarını dikkate almak, herkesin güvenliği ve konforu açısından önemlidir.26 Mayıs Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde öğleden sonra yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, Akdeniz Bölgesi'nde Göller Yöresi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde kuzeybatı kesimleri ile Aksaray, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde iç kesimler ile Ordu çevresinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğleden sonra yerel ve kuvvetli yağışlar görülebilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ise öğleden sonra yerel sağanak yağışlar beklenmektedir.